肉粽配越南春捲 瑞芳新住民美食交流

2019-06-04 20:07 觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導



瑞芳爪峰里舉行老人共餐，阿嬤教導新住民如何包好看的肉粽，彼此也分享越南春捲及魚露醬汁。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 瑞芳爪峰里今(4)日舉行老人共餐，因為適逢端午將至，除了採摘活動中心頂樓的空中菜園加菜，還邀請社區外籍配偶與瑞芳國中新住民學生一同做文化交流，阿嬤教導新住民如何包好看的肉粽，彼此也分享越南春捲及魚露醬汁，讓多元的文化都能受到居民重視。

炎炎夏日，爪峰里民活動中心頂樓的空中菜園，碩大的瓠瓜垂吊著，今天是共餐的日子，馬上摘就能馬上品嚐志工們悉心照顧的美味。切蛋糕慶祝六月壽星，共餐的桌上有肉粽有越南春捲和魚露醬，這是稍早社區與新住民的美食文化交流，瑞芳區光新住民人口便有1323人，但因為地形造成社區分散，目前缺乏新住民們聚會交流互助的平台。

市議員林裔綺服務處執行長顏世雄表示，東北角另外三區，因為居民居住較為集中，因而很早便有新住民的互助協會，服務處希望結合瑞芳區各處的新住民，在未來一年創立協會，讓越南、印尼、中國或是其他國家的外籍配偶們走出來認識彼此，更帶動新住民小孩之間的互動，促進多元文化的交流與融合。

透過瑞芳國中新住民學子們的表演互動，外籍配偶開心的跟著音樂舞蹈，瑞芳區長王坤南表示，雖然擅長語言、長相、文化不盡相同，但大家都是台灣的一份子，期望新住民們能更走入社區交流，並期望瑞芳居民們也能重視多元文化族群，讓社區不分你我、更加活絡。