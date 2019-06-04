民汐線「盲腸」說 新北議員：柯文哲別說幹話

2019-06-04 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



台北市長柯文哲把捷運民生汐止線比喻成沒有用的「盲腸」，國民黨新北市議員白珮茹今在市議會指出，請柯文哲不要忘，民汐線經過的大社后地區，很多居民都是從台北市搬來汐止社后住，雙北共存共榮是未來想更上層樓，想當領導人該有的格局，不要每天都在說幹話。

白珮茹表示，柯文哲想做就做、想不做就不做，民汐線經過很多環評、綜合規畫，如果施政沒有節奏是台灣的悲哀，要求新北捷運局未來在雙北論壇談到民汐線，都要提供錄音、逐字檔給新北市議會，要柯文哲對歷史負責。

新北市長侯友宜說，民汐線他一定會努力做，新北的就先做，台北市何時要做他不管，民生汐止線目前都照進度走，這條對新北市、汐止都很重要，捷運不接起來不行，他會親自去跟中央溝通。

白珮茹說，柯文哲市長公開說謊，說民汐線沒有效應，她支持民汐線，也支持東環線、支持南港展覽館站拉5公里到汐止、支持輕軌，能解決汐止交通的建設都支持，但在地方討論近20年的民汐線，是最優先的建設。