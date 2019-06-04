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台北燈節塗鴉創作家遭投訴違法塗鴉 環保局開罰6000元

2019-06-04 17:15聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市議員鍾沛君近來接獲民眾投訴街頭處處可見塗鴉客「大腸王」的怪奇人頭塗鴉，遍布路燈燈桿、變電箱、大蛋巨外牆圍籬，甚至是前梵蒂岡大使館外牆，鍾因此要求北市府改善；對此，北市環保局今表示，去年警方追查「大腸王」於南港極限運動中心的不當塗鴉，市府已依影像證據在今年3月針對張姓行為人依違反「廢棄物清理法」告發裁罰6000元。

「大腸王」為台北燈節主題燈區「塗鴉夢想家的基地」的創作者之一，今年作品才於燈節展出，如今卻傳出遭民眾抱怨多處塗鴉為非法塗鴉惹民怨。

環保局表示，民眾如有創意，可於北市合法開放塗鴉區域進行創作供大家欣賞，有關北市街頭遭塗鴉「大腸王」字樣非法塗鴉案件，去年底已查獲一名張姓行為人在南港極限運動中心塗鴉內容載有大腸王文字，今年3月依照廢清法第27條及第50條規定「污染地面、池塘、水溝、牆壁、樑柱、電桿、道路、橋樑或其他土地定著物」，開罰6000元並要求行為人上1小時環境講習課程。

環保局環境清潔管理科長黃寬助說，違規塗鴉行為不但破壞市容，也會引起市民反感與困擾；議員提到的大巨蛋外牆遭塗鴉部分，因缺乏塗鴉行為人證據，日前已先請主責開發單位清理外牆，避免影響市容；市府後續也將加強清查塗鴉客違法塗鴉行為，若有相關證據與資料，環保局都將依法開罰。

北市議員鍾沛君近來接獲民眾投訴街頭處處可見塗鴉客「大腸王」的怪奇人頭塗鴉，環保局...
北市議員鍾沛君近來接獲民眾投訴街頭處處可見塗鴉客「大腸王」的怪奇人頭塗鴉，環保局表示，去年有接獲一案，3月已開罰張姓行為人。圖／鍾沛君提供
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北市議員鍾沛君近來接獲民眾投訴街頭處處可見塗鴉客「大腸王」的怪奇人頭塗鴉，環保局...
北市議員鍾沛君近來接獲民眾投訴街頭處處可見塗鴉客「大腸王」的怪奇人頭塗鴉，環保局表示，去年有接獲一案，3月已開罰張姓行為人。圖／鍾沛君提供
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北市鍾沛君
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