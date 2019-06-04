左彎車不再「塞」直行車 淡水、新店2路口變順暢

2019-06-04 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



車流量大的路口，常因左轉車待轉占用一車道，影響車流順暢。為解決問題，新北市交通局率先鎖定新店區復興路和淡水區民權路，分別增闢直行車道和左彎待轉區，並調整號誌秒數，讓直行車輛不再受左轉車影響阻塞。

新北市交通局副局長林麗珠表示，由於台北市道路是棋盤式設計，禁止左轉的替代動線規劃容易，而新北市則多為輻射狀，且住宅區密集，若實施禁止左轉，不易規畫替代動線，會需繞更遠路程，恐引起民眾反彈聲浪。

林麗珠指出，淡水區民權路往台北方向，車流大，民富街口近幾年隨著人口增多，開放24小時可左轉，卻造成直行車道塞車，因此上月初辦理會勘改善，決議在路口增左彎待轉區，經檢視實施成效，發現設左彎待轉區後可增加3至4輛儲車空間，加上調整雙向號誌秒差，已疏解左轉車流。

新北市交通局交通安全科長林昭賢表示，新店區復興路與建國路口也常受左轉車流影響，經取消4格時段性禁停汽車停車格，並將原本2快車道、1慢車道，調整為1左轉、1直行、1直右車道後，尖峰時段都明顯感受到交通順暢。