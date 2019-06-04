大巨蛋案測謊否 柯文哲：不藉此當行政工具

2019-06-04 16:59 中央社 台北4日電



大巨蛋案音檔日前遭曝光，引起是否測謊調查的討論；台北市長柯文哲表示，不會用測謊當作行政工具。

柯文哲下午列席台北市議會市政總質詢，中國國民黨台北市議員鍾小平質詢指出，他在民國105年提案通過「應明文禁止使用測謊進行行政調查」，任何人不得對公務員進行測謊，不知柯文哲是否記得，但因台北市政府已同意，盼重申永遠不再測謊，以保護公務員尊嚴。

他指出，日前有新潮流台北市議員點名多名公務員是否要測謊，也有其他議員要求徹查是誰洩密，如此作法是否妥當，希望尊重當初承諾、抵擋壓力，捍衛公務員尊嚴不進行測謊。

國民黨籍市議員徐巧芯也提問，柯文哲有無信心在任內解決大巨蛋案，詢問北市都發局處理大巨蛋案是否有「林規黃隨」的規定，若未依循是否就代表放水，認為北市府要好好追查相關洩漏錄音事件。

徐巧芯還問到，檢視大巨蛋案4年前後的報告內容，包括模擬步行速度、戶外疏散空間等規定，是否比起4年前更加嚴格，所以遠雄不願意提出修改後報告，這是否算違約，且目前工期又延宕500天，北市府相對也有損失，許多市民希望嚴格把關，也才有北捷董事長、前市長辦公室主任兼顧問李文宗的會前會。

柯文哲答詢表示，若不在法規內就不能對公務員進行測謊，當年曾發生過一次事件，當時就照規矩辦事，並說在台北測謊也沒有效果，自己不會用測謊當作行政工具。

談到大巨蛋案，柯文哲說，遠雄要認真考試，北市府也不會刻意刁難或放水，自己也有設想此案過或不過，才會要求需公開透明處理，對於錄音檔事件並未追查後續，坦言自己已經習慣了。

台北市都發局長黃景茂也表示，均參照都審會委員們的決議辦理此案，自認並無放水。

民進黨籍台北市議員簡舒培日前在市政總質詢時，拿出7段錄音檔，內有多名市府首長討論大巨蛋案，此舉引發柯文哲在議場內怒批遭「竊聽」。