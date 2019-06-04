議員促抓亂畫另設合法塗鴉區 柯文哲應允

2019-06-04 16:59 中央社 台北4日電



台北市街頭如路燈桿、變電箱等處處可見違法塗鴉。 圖／台北市議員鍾沛君研究室提供 分享 facebook 國民黨市議員鍾沛君今天表示，台北市街頭如路燈桿、變電箱等處處可見違法塗鴉，旁邊並被標註「柯P」，她要求開罰，並指應在商圈規劃合法塗鴉區，台北市長柯文哲應允。

台北市議會下午舉行市政總質詢及答覆，市長柯文哲率各局處首長列席備詢。

鍾沛君質詢前，先送給柯文哲一張畫，詢問柯文哲若住家外牆被畫上標註「柯P」的塗鴉，作何感想，柯文哲說，「人家沒同意，你給人家亂畫，一定是不對的，塗鴉是一定要抓的」。

鍾沛君說，她接獲多起投訴，指台北市街頭處處可見黑色塗鴉，旁邊標註「柯P」，而這名塗鴉客還在個人IG貼文「清潔隊抓不到我，環保局罰不到我」，目前仍在台北市四處塗鴉，該名塗鴉客還是今年台北燈節嘉賓。

她表示，不僅如此，東區商圈部分拉下的鐵門也成為塗鴉客畫布，有外籍人士直接在店家鐵門噴漆作畫，儘管全程被監視器拍下，至今仍抓不到人，房東只能貼懸賞告示自力救濟。

環保局長劉銘龍答詢時表示，去年底查獲張姓民眾在南港極限運動中心塗鴉，圖案為鍾沛君所質詢的樣式，今年3月已依違反廢棄物清理法第27條及第50條，開罰張姓民眾新台幣6000元及1小時環境講習，也將持續追查其他塗鴉。

目前台北市迎風、美堤、百齡右岸、福合、景美、成美右岸等6處河濱公園有合法塗鴉牆，大安森林公園、天母公園、南港公園、明水公園等處也有塗鴉區，不過，鍾沛君認為，大安森林公園的塗鴉區過於隱密，塗鴉客未必會想前往，要求應開放商圈供創作。

柯文哲應允，表示會要求局處規劃，預計2、3週時間會有結果。