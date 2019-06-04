北市街頭處處有「柯P」塗鴉 遭酸是「邪教符號」

2019-06-04 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



圖／台北市議員鍾沛君研究室提供 分享 facebook 台北市議員鍾沛君近來接獲民眾投訴，指台北市街頭處處可見一個怪奇人頭的黑色噴漆塗鴉，一旁還標註「柯Ｐ」，這些塗鴉遍佈路燈燈桿、變電箱等，氣得民眾痛批，到處都有，這是什麼「邪教符號」嗎？

鍾沛君說，這個塗鴉到處都有，甚至還有民宅被畫，不解是柯粉太喜歡柯市長，所以到處作畫，還是柯黑想要黑柯市長，所以到處塗鴉；且台北市街頭到處都有，為什麼環保局沒有主動發現，行政效率未免太過低落。

鍾沛君說，這名塗鴉客「大腸王」居然還在過人IG發文強調「清潔隊抓不到我，環保局罰不到我」，根本就是公權力於無物。

更扯的是，觀傳局今年燈節，還邀塗鴉客「大腸王」當作策展人之一。鍾沛君表示，大腸王如今看來，既是街頭塗鴉怪客，又是台北燈節的貴賓，不知道是不是因為這樣子，所以大玩兩面手法。

鍾沛君表示，公然挑戰公權力的不僅是大腸王一個人，近來也有外籍人士在東區店家鐵門噴漆作畫，僅管塗鴉過程全程都被監視器拍下來，但至今還是抓不到人，房東欲哭無淚，只能貼懸賞告示，自力救濟。

對此，柯文哲表示，人家沒有同意被亂畫，一定是不對，且畫得也不是很好看，要畫也畫得好看一點啊，塗鴉還是要抓啦。

環保局長劉銘龍表示，依照廢棄物清理法，違法塗鴉可開罰1200元至6千元不等，今年3月市刑大有移送過來一件，已開罰6000元。

劉銘龍說，目前不確定這些塗鴉是不是就是「大腸王」本人所繪製，會再訪談該藝術家，一但確定是大腸王本人，就會依法開罰。另外也拜託警方，如果清潔隊員發現塗鴉，就會去調閱監視錄影帶，看看行為人是誰。