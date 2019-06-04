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影／小爸媽送托孩子難 侯友宜：沒經濟能力可免費入托

2019-06-04 15:50聯合報 記者王敏旭╱即時報導

國民黨新北市黨團今進行市政總質詢，市議員江怡臻指出，新北有20歲以下小爸媽可能還在念書，沒有經濟能力，托育孩子有困難，新北市長侯友宜說，沒有經濟能力的小爸媽，經社工做評估，可以給予免費入托。

江怡臻說，她剛當媽媽體認到生養小孩不容易，帶小孩照顧小孩都要花費不少心力，她比較幸運的是有一定經濟能力，家庭社會也給予支持力量，但有族群是20歲以下的小爸媽，若孩子要送托，政府如何給予幫忙。

侯友宜說，小爸媽這族群過去都忽略掉，若沒有經濟能力，更需要政府伸出援手幫忙。新北社會局長張錦麗說，自2014年起針對小爸媽有整合服務，未來小爸媽經濟有困難，經社工做評估，可以給予免費入托。

張錦麗表示，中低收入戶、低收入戶或是經濟有困難卻有入托需求的小爸媽，其中任何一人設籍在新北者，就可免費入托至公托或合作聯盟的私托或保母直到2歲。

張錦麗指出，去年新北有297名小爸媽，但不代表每人都有需要，服務對象多以單親扶養為主，若接受補助的小爸媽，送公托沒有名額，可以媒合到合作聯盟近130家的私托，或是送至3700多名保母接受照顧。

另外新北市議員陳偉杰也說，今年公幼抽籤日是周三、周四的上班日，家長擔憂網路報名又怕當機或操作不良，也猶豫要不要請假去現場報名，建議明年公幼現場報名在假日舉辦，也盼市府增加公幼數量。

侯友宜說，公幼數量努力超越現在的目標4年100間，明年也會在假日或下班後辦理公幼報名，網路報名部分也會宣傳更清楚，讓家長放心。

新北市長侯友宜（中）指出，沒有經濟能力的小爸媽，經社工做評估，可以給予免費入托。...
新北市長侯友宜（中）指出，沒有經濟能力的小爸媽，經社工做評估，可以給予免費入托。記者王敏旭／攝影
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