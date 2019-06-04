端午連假即將登場 台北市重要路口加強疏導

2019-06-04 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



端午節連續假期即將登場，台北市警察局評估，6月6日（放假前一天）下午及6月9日（收假日）中午後，台北市各鐵路車站、轉運站勢將湧現返鄉、購物及出遊人車潮，為維護交通順暢，6月6日忠孝西路中山北路口等98處重要路口崗位，提前至下午4點30分到崗疏導，呼籲駕駛人耐心配合員警、義交指揮。

另外，6月7日至9日連假期間，針對台北市內各觀光遊憩景點、大型百貨公司、交通繁雜商圈等，周邊道路將增派交通疏導崗位，以維持交通秩序。

台北市交通警察大隊指出，陽明山竹子湖地區繡球花陸續盛開，考量賞花人潮，從5月18日起至6月30日止，於每周例假日（含端午節3天連假）派遣員警、義交，加強陽明山竹子湖地區、陽金公路、湖山路、仰德大道的交通疏導。

至於前往陽明山的仰德大道，交大補充，假日的早上8點至下午3點將管制小型車上山，提醒上山賞花民眾，因山上停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，籲請民眾儘量搭乘大眾運輸工具，以免增加周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。