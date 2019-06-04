北市議會提案敬老金普發 北市府「對案」今出爐

2019-06-04 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



重陽敬老金爭議不斷，台北市議會國民黨團日前提案《重陽敬老金致送自治條例》，要求北市府恢復發放敬老金，不過遭北市府反對，強調不應該齊頭式發放重陽敬老金，上周送市議會法規會審議，最後要求市府提對案後再審。

不過北市府市政會議今提出「對案」，卻是維持原發放方式沒有任何更動。重陽節禮金的受領人，除了年滿99歲以上老人或年滿89歲以上原住民，且至重陽節當日已持續設籍台北市3個月以上者外。

還有台北市列冊的低收入戶、中低收入戶之戶內人口或領有中低收入老人生活津貼者的65歲長者（ 原住民為55歲），每人可領一千五百元。

北市社會局長陳雪慧表示，市政府在敬老政策上有執政優先順序，普發敬老金不是柯市長現在的想法，目前優先要做的是健保補助．且預算是有分配性的，若是用議員提出來的版本，每年大概會新增7、8億元，且預算還會逐年增長。

陳雪慧強調，北市府不是完全不肯發敬老金，而是資源有限，目前會希望先做健保補助的部分，以及敬老卡更周詳。況且議員提的法案，並沒有把預算來源載明清楚，其實這違反財政紀律法的相關規定。

不過明天市議會法規會又將審議，市府、議會沒有共識該怎麼辦？陳雪慧說，柯市長還是希望我們可以充分和議員、社會溝通，若沒有共識，也只能尊重議會的提案權。