新北役前職能教育訓練 首度推出Line 2D電繪免費課程

2019-06-04 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



為奠定役男職前訓練基礎，新北市政府民政局自2017年起自創「役前職能教育訓練計畫」，讓役男在等待入營時間，參加各項專業課程學習一技之長，今年更首度加碼推出Line 2D電繪，以及室內配線等多達17個免費的證照技術課程，預計招訓約500人。

為紓解畢業旺季，部隊收訓容量不足的問題，新北市自2017年起結合新北市勞工局，推出「役前職能教育訓練計畫」，開設電腦應用類、機械操作類及中餐烹調生活類等3大類的技術類科課程。

新北市民政局長柯慶忠表示，為了符合役男不同的上課需求，今年依據2377份問卷調查及開放式問卷，首度加開調查結果最多的LINE 2D電繪班及室內配線訓練班，讓役男更有興趣上課。

柯慶忠表示，開設課程最主要目的，就是為了讓役男能充分利用時間培養第二專長，藉此增加職場競爭力，自開辦以來就廣受役男青睞，更獲得內政部役政署「創新服務獎」的肯定，結訓考照率更高達7成以上。

去年參加課程考取中餐烹調證照的許子修表示，參加職訓課程後，民政局會儘早安排學員入營服役，不僅充分利用等待的時間，還省掉外面動輒幾千甚至上萬元的培訓費用，而一直對餐飲有興趣的他，有了烹調證照，未來希望可以和朋友合開餐飲店。

另外，去年受訓取得建築製圖丙級證照的役男賴世杰表示，以前在學校只有基礎理論，參加職訓後發現，老師都是以業界和實務的觀點切入，退役後順利考到證照，對履歷加分及實務工作都很受用，不少學弟及朋友爭相報名，就連外縣市的役男也都羨慕不已。