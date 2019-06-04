愛攝影！忠靈祠服役繼續拍 還被表揚成績優替代役

2019-06-04 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



郭庭維（左二）為新北市民政局歷屆「旺年天團｣其中之一的攝影師。圖／新北市民政局提供 分享 facebook 內政部役政署今於台南市立新營文化中心舉辦「108年上半年替代役績優單位及役男表揚大會」，在新北市軍人忠靈祠服役的替代役男郭庭維，因服役期間協助新北市民政局多項宣傳活動拍攝，並擔綱民政局組成的「旺年天團」攝影，還參加多場公益活動表演，優秀表現獲得內政部表揚。

郭庭維表示，熱愛攝影的他，大學開始參加攝影社，之後為了更精進攝影技術及影像創作，進入業界工作是成為攝影助理。他表示，一有空閒的時候，就會不斷的練習拍攝，服役前他也從事婚紗攝影師的工作，用鏡頭紀錄人物畫面，用影像來描繪情感的互動。

郭庭維表示，剛分發到軍人忠靈祠時，原本以為會是充滿陰森的氛圍，沒想到整體祠區看起來明亮舒適，旁邊還有全台最大的武器公園，因此，服役期間他走遍祠區各個角落，拍攝祠區導覽影片，提升民眾對祠區的認識，更挖掘祠區後方大同山的白色芒草美景，提供市府賞芒秘境的新聞素材，另外，他也支援平安夜、元旦升旗、新北燈會等活動攝影。

新北市民政局兵役勤管科長林克文表示，為培養役男服務社會的公益精神，自2014年成立「旺年天團｣，遴選具有主持、歌唱、舞蹈、攝影、醫療等專長的替代役男，積極開展各項公益活動，郭庭維也是旺年天團的成員，因此，有時會支援市府活動的拍攝。