台中購物節抽名車今公布 納智捷S3得票率最高

2019-06-04 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



首屆台中購物節抽名車，經全民票選，最後由納智捷S3獲2822票，獲得最高票，得票率30.9%，成為台中購物節3輛國產汽車最終車款。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 首屆台中購物節將在7月10日至8月18日登場，民眾消費累計滿500元即可參加抽獎，大獎包括千萬精品豪宅、名車等，其中，台中市政府規劃台中購物節抽名車，共豐田、日產、福特、三菱、現代、納智捷等6車款讓民眾投票，統計從5月22日開始開放由民眾票選，截至5月底，共成功吸引9127人投票，最終以納智捷S3獲2822票，得票率30.9%，獲得最高票，成為台中購物節3輛國產汽車最終車款。

台中購物節推出在台中消費滿500元即可抽大獎，有機會抽中價值千萬的精品豪宅、2台進口百萬名車、3台高級房車、6間總統套房住宿、6台時尚電動機車、飯店旅宿、伴手禮等大獎；此外，活動期間到台中賞屋也可參加摸彩，成交購屋還有精美好禮可拿。購物節期間「週週抽大獎，週週有活動」，預計吸引400萬以上旅次，創造百億商機。

台中市經發局說，這次獲選的國產車款納智捷S3，為去年小改款，配備調整成全車標配6氣囊加12項主動安全配備，提高車體的安全係數，高CP值，動力方面則是採用 1.6升自然進氣汽油引擎搭配CVT 無段變速系統，油耗上也有所的提升，未來幸運得獎的民眾，可以舒適的開著車，開心暢遊整個台中。

台中市經發局指出，首屆台中購物節將在7月10日至8月18日登場，各項活動也在緊鑼密鼓的進行中，台中購物節優惠商家陸續加入，預計吸引全台及國外的朋友前來台中消費購物，優惠商家報名請上台中市經發局網站。