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柯文哲標榜北市公宅具備標章 議員批膨風

2019-06-03 19:19中央社 台北3日電

國民黨台北市議員王欣儀今天指出，台北市長柯文哲拍攝影片宣傳公宅有標章認證，但應具備綠建築、智慧建築、無障礙與耐震標章的18處公宅中，只有6個標章，批柯文哲「膨風」。

台北市議會下午進行市政總質詢，柯文哲率領各局處首長列席備詢。王欣儀質詢時指出，柯文哲日前與網紅拍攝影片宣傳公共住宅時，標榜公宅具備綠建築、智慧建築、無障礙與耐震標章，但這與事實不符。

王欣儀說，北市目前共有18處公宅完工，按理說應要有72個標章，但實際上卻只有6個，其中，永平公宅、安康平宅BC區、新興公宅皆沒有四大標章；大龍峒公宅，僅有綠建築標章等；透過都更或聯開分回的13處公宅，則無標章相關資料。

此外，有公宅中籤戶向王欣儀陳情，指出搬進公宅後發現走廊太窄、廁所門太小，輪椅的輪子會卡住門檻，與柯文哲在宣傳影片指「有無障礙需求，輪椅可進廁所」等語不符。

對此，台北市政府都市發展局長黃景茂表示，在柯文哲上一個市長任期，前2年都沒有設計四大標章，後續的公宅都有，之後也會朝這方向設計。

柯文哲指出，很多完工的公宅，不是在他任內設計，而標章部分很多是後期設計時才要求加入。

他允諾，回頭會檢查智慧建築等成效如何，1個月內會有統計數字。

綠建築柯文哲北市

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