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大台北華城社區用水糾紛 侯友宜研究強制力解決

2019-06-03 18:01中央社 新北3日電

新北市長侯友宜今天指出，大台北華城社區內自來水的用水糾紛雖屬私權糾紛，但讓居民沒水可飲用是不對的事，市府法制單位研究實施假處分，將以強制力讓廠商共同來解決問題。

大台北華城社區居民不願每月交付高額自來水使用費，社區內自來水加壓設施被土地所有人之一永柏公司斷電上鎖，致使秀岡山莊內康橋高中及第一期、陽光、寶徠三個社區無水可用。

對此，侯友宜表示，市府在事發後第一時間請新北市水利局、區公所進行協調，希望盡速解決糾紛。由於是私權糾紛，在法律上沒辦法採用強制作為，但業者讓當地居民沒有辦法飲用水是不對的事；如果暫時沒有水，市府會適時供應。

侯友宜指出，市府法制單位已在研究，如何與居民站在一起，希望能藉實施假處分，用強制力讓廠商共同來解決這些問題。

新北市政府表示，當用水糾紛發生後就介入協調，但永柏公司的態度迄今仍無軟化跡象，該公司強調其權益不願被剝奪，但市府也不會坐視因私權糾紛而影響民生基本用水權益。目前仍積極持續與永柏公司溝通中，盼此事能獲得解決。

市府指出，為確保市民用水權益，已指示區公所在社區內設置多處臨時供水站，以降低影響；另在周邊學校研議設置臨時抽水馬達與管線，以解決燃眉之急。

市府表示，依據自來水法第61-1條規定，用戶加壓受水設備所使用的土地非屬用戶所有，但用戶使用年限在10年以上，就該等土地視為有地上權存在，在取得土地所有權前可為必要的維護與更新，故社區住戶可以請求法院做出「使用權確認之訴」，可主張有設施使用權，並要求恢復供水。

市府強調，法律興訟雖然為途徑之一，但曠日廢時，市府將持續不間斷地與永柏公司進行協調，希望取得最好的結果，保障市民用水權益，生活無虞。

侯友宜岡山

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