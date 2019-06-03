師大商圈放寬挨轟突襲 柯文哲：回去看流程哪裡出問題

2019-06-03 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



師大商圈曾發生住商衝突，台北市政府近期提出都市計畫變更，擬有條件放寬，未來餐廳臨5公尺以上巷弄，並取得該街廓50%以上住戶同意，即可就地合法，居民高掛「堅決反對住三特」布條抗議；國民黨市議員李柏毅今天於市議會總質詢，痛批北市府未盡溝通、毫無專業可言，柯文哲坦言要回去查查看，看流程哪裡出問題，「還未做就知道有炸彈，怎會這樣做」。

師大夜市為北市著名夜市，現況為第三種住宅區，商家須臨接6公尺寬道路，餐飲業更須臨接8公尺以上道路，但商圈巷弄多為6公尺以下，不少餐飲業無法合法，住戶曾抗議店家影響生活品質，最後市府強硬開罰，讓非法餐廳紛紛關門。

李伯毅今天質詢表示，這次北市府提出都計變更，範圍變大、強度變強，但根本沒跟居民溝通，就連當地里長也不知道，詢問柯文哲是否知情？柯文哲聽聞回說，這應該還未通過，現在做都市計畫通盤檢討，還在討論、未通過。

台北市都發局長黃景茂也說，現在有條件讓一些行業別可以放寬，都計通盤檢討是程序，商圈有提出陳情，6月底會舉辦說明會，自己沒有壓力。

聽聞黃景茂說收到商圈陳情，李伯毅痛批，師大商圈周邊是住宅區，幾乎6公尺以下巷道，居民也比較多，到底專業在哪裡，根本就不該送進台北市都市計畫委員會，憑什麼送進去，質疑北市府包庇商人。