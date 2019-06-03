阿扁欠北市府錢要追債？ 柯文哲：我和他不熟

2019-06-03 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市議員李柏毅今天在議場上爆料，指前市長陳水扁任內，不顧議會決議，強行舉辦「核四公投案」，違法動支1545萬餘元；87年則是因舉辦「台北電影節」，溢支1527萬餘元，這兩個案子，議會都明確表達「不同意／不准動支」，應予追回，導致有3000多萬元的「應收保留數」，掛帳至今超過20年。

李柏毅質疑，這兩筆呆帳，要循議會審議程序解決已毫無可能，但又不能無限制的虛懸，永遠不去解決，這筆錢難道不用向陳水扁追回來嗎？

對此，北市府主計處長梁秀菊表示，當時有函示行政院，行政院函文，認為和中央法規並無不符，議會決議是給主管機關做參考用，因此請北市府相關局處積極再和議會溝通說明。

不過李柏毅當場痛批，議會都說不同意，就是違法動支，哪裡來的依法行政，這筆錢難道不用追回來嗎？

台北市長柯文哲則顯得有點為難，直言自己每天都在清帳，不解怎麼沒有清到這兩筆，自己也不會做這種政治上的衝突，況且「問題是收得到嗎」，這題好像無解，「我們也告不贏他」。

柯文哲表示，不清楚法律的規定，應該是要向「人」，還是向「職位」追討，如果是「職位」，自己還要概括承受。隨後還說，那個時代的政治衝突太大了，每天都有這種奇奇怪怪的事情，這條回去要討論看看，看看法律上怎麼解決。