議員批內湖路平問題 柯文哲：專案處理

2019-06-03 16:17 中央社 台北3日電



中國國民黨台北市議員李明賢今天質詢指出，北市內湖區路平問題逐年成長，且道路修補件數僅輸士林區，如何改善；台北市長柯文哲表示，內湖區路平問題將列專案處理。

柯文哲下午列席台北市議會市政總質詢，李明賢質詢問到，柯文哲日前說內湖交通沒救，且捷運民生汐止線如盲腸沒用，他要代表內湖人表達最大抗議，質疑為何當初規劃不先和當地里民講清楚，且專案報告還將預算評估納入，何時才會施工。

李明賢還提到，北市路平問題在前市長郝龍斌任內有推動專案；但柯文哲任內則未推行，且認為路平問題是出在管理而非工程，不過依台北市研考會民調統計資料顯示，市民對路平不滿意度是增加的。

他現場還秀出內湖區道路近照，坑洞深超過5公分，並說接收到許多民眾投訴，現在內湖區路平問題逐年成長，且當地道路修補件數僅輸士林區，台北市政府是否要做具體改善。

柯文哲表示，民生汐止線依規畫只和文湖線有交集，但距離太長，依專業判斷來看沒有效果，並認為環狀線是第一優先，這是專業問題，也已和新北市長侯友宜討論過。

他認為，台北市捷運局和交通局應舉辦雙首長會議進行討論，也現場允諾會召開地方說明會和居民溝通。

針對路平問題，柯文哲也說，有成立道管中心減少挖馬路，實務上不覺路面有變差，但有抱怨就要處理，且相關數據很明顯就是上升，會將內湖區路平問題列為專案處理。