學校志工福利差 侯友宜：會適度提高

2019-06-03 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市府針對各機關的志工給予不同的補助，新北民進黨市議員李倩萍說，廣義來說這是「福利」，義警義消等是用生命服務，每人1年3萬多元可以接受，但學校志工每人1年僅有60元8角，要求市府檢討。新北市長侯友宜說，學校志工很辛苦，會適度提高。

李倩萍指出，新北環保志工每人1年1千元，巡守隊每人1年1萬2千元，義消等志工每人1年3萬7千元，民防、義警、義交每人1年1萬2千元，區公所、戶政事務所所、各局處志工每人1年1千2百元。

李倩萍表示，志工是無償提供社會服務，但市府有編列預算，有些志工需要裝備、研習課程，給予相關服用是必要的，但更廣義的意思是福利，感謝志工們的付出，但不同志工卻有不同的福利，落差太大。

侯友宜表示，學校志工另外有編列保險130萬、執行裝備243萬，但怎麼比較都是最少的，每人1年合計仍不到1百元，還是要給志工更多的力量，明年不以浮濫方式幫助學校志工，會請教育局評估。

李倩萍說，學校志工編列190萬元預算，最多的義消等志工編列1億3661萬元，不願意依工作內容來比較，但實在相差太大，過去有議員建議款可以協助，現在取消建議款，本預算又只編列這樣，要為志工抱屈。