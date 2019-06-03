捷運地下街無法設驗光所 眼鏡行被迫「非法」經營

2019-06-03 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北地下街示意圖，照片中店家與本文無關。 聯合報系資料照片／記者翁浩然攝影 分享 facebook 不少店家搶著進駐捷運地下街，其中也包括不少知名連鎖眼鏡行，不過台北市議員戴錫欽近來接獲業者陳情，指驗光人員法105年上路後，若要新設置眼鏡行，得請有證照的驗光人員，但因爲捷運地下街無法設立驗光所，否則就將面臨1萬元至5萬元的罰鍰，導致眼鏡行被迫要請「無證照驗光人員」，否則就會吃上罰單，根本就是本末倒置。

對此，台北市長柯文哲直言，這是一個很麻煩的問題，台北市的土地使用分區管制自治條例恐怕要大修，會再研議。

戴錫欽表示，過去眼鏡行只要取得「JZ99060驗光配鏡服務業」後，即可從事驗光配鏡服務，但在驗光人員法及驗光人員法施行細則上路後，才開設的眼鏡行，需要設驗光所並符合土地使用分區，換句話說105年1月6日後設曆的新眼鏡行，都必須符合驗光人員法的相關規定；不過因設立驗光所及人員考照的10年輔導緩衝期，法規上路前所開設的眼鏡行暫不開罰。

戴錫欽說，由於捷運地下街的使用分區，屬於「道路用地」或「交通用地」，而「驗光所」屬於「醫療保健服務業」，所以無法在地下街設立，這也導致地下街發生「有證照」，卻不能驗光的怪象，業者甚至還被迫請無照驗光人員，不然就是要搬家，這難道對民眾就是真的好嗎。

對此，柯文哲說，這確實是個問題，土管條例是個很大的問題，這種個案太多了，台北市的土管條例恐怕真的要大修，回去會馬上再研議。