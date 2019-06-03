北市動物園推暑假六營隊搶手 5日起線上報名

2019-06-03 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市立動物園今年暑假依小學、國中及高中3種不同年齡層推出6大營隊，共19個梯隊、752個名額，6月5日早上10時起於官網開放線上報名到額滿為止。圖／北市動物園提供 分享 facebook

台北市立動物園一年一度的夏令營活動即將開跑，今年暑假依小學、國中及高中3種不同年齡層推出6大營隊，共19個梯隊、752個名額，6月5日早上10時起於官網（http://www.zoo.gov.taipei/）開放線上報名到額滿為止；動物園也提醒，動物醫生體驗營、動物保育員體驗營往往在開放報名1小時內秒殺，有興趣的民眾千萬別錯過。

夏天正是許多動物與各類甲蟲最活躍的季節，不過，動物很難接近，也各有不同的獨特性，要如何請黑猩猩乖乖張開嘴巴檢查牙齒？怎麼判斷走路一拐一拐的馬到底是哪隻腳不舒服？動物園最多的動物便便如何變「黃金」？如何面對每天同住的蟲室友？這些在動物園體驗營都將有解答。

動物園成立至今105年，累積豐富的野生動物管理、醫療、保育研究等專業經驗，為讓喜歡自然生態及野生動物的青年學子，有機會一探動物相關學門秘境，每年7、8月都會推出各種體驗營。

今年6大營隊包含動物園科學家體驗營、動物醫生體驗營、甲蟲森林體驗營、動物保育員體驗營、蟲蟲在我家體驗營及台日高中生生物調查體驗營，結合動物園中的自然環境、動物、實務操作等演練課程；費用根據體驗營時數等條件不一，單日體驗營從400元到3200元不等，台日高中生生物調查體驗營則為6天住宿營隊，費用1萬3000元。