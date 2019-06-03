台中首創為交警肺癌篩檢是不樂之捐？ 盧秀燕：錯誤資訊

2019-06-03 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張明慧 ╱即時報導



台中市創全國之先，找來15家醫療院所合作提供2200個名額，要幫交警、義交、義警、民防等高風險警務人員免費肺癌篩檢；但傳有醫院私下透露此疑為「不樂之捐」，為配合盧秀燕市長選舉支票，每醫院被迫分擔數百萬元提供出肺癌篩檢名額。，

對此盧秀燕鄭重澄清說，交警、義交等人站在路口執勤，為了要吹哨、指揮，也無法戴口罩，長期吸入汽機車排放廢氣，是肺癌高危險群，市府希望幫這些長期奉獻者大規模肺癌篩檢，這不僅是公益，也是醫療研究，各界對首次示範的結果深感興趣，醫療院所也爭相加入。

盧秀燕解釋，今年市府經費是去年編列，當時她尚未上任，明年會尋找財源由市府編足幫交警、義交健檢，而今年有執行經驗的醫療院所相對駕輕就熟，也可成優先合作對象。

盧市長今天頒獎表揚15家醫療院所熱心公益，並與衛生局長曾梓展、警察局長楊源明、全市15家醫院代表，一同宣布108年警務人員肺癌篩檢啟動。

盧市長表示，主要是台中存在空汙問題，市府須加強預防及治療，此計畫獲市內15家醫療院所的重視與響應，今年提供2200個篩檢名額進行試辦，對象針對執行公務而可能影響健康或高風險族群，第一波針對警務同仁，因為他們長期暴露在空汙下執勤，守護市民的治安與公安。