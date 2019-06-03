台北市參與式預算開跑 44件提案即起i-Voting投票

2019-06-03 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市推動參與式預算，主打「自己預算自己參與」，北市府今天宣布，今年共計44件提案進入i-Voting，即日起至6月17日止開放投票，只要年滿16歲，且設籍、就學、就業或居住台北市的民眾，即可參與投票，鼓勵民眾踴躍參與，選出自己最愛的案子。

今年共計44案進入i-Voting，內容涉及公園改造、環境復育、老幼照顧、交通安全、人文藝術等領域，例如有民眾提案「小公園聯合計畫」，希望將大安區6座鄰里公園，進行整體規劃、設置不同遊具，自估經費約300萬元。

北市府今天舉行記者會，宣布今年參與式預算的提案，即日起進入i-Voting票選階段；台北市副市長蔡炳坤致詞提到，市民有哪些期待或需求，透過i-Voting，北市府又根據投票結果執行，讓民意跟市政結合，目前台北市12行政區皆有提案。

台北市民政局表示，為了展現投票便利性，年滿16歲且設籍、就學、就業或居住台北市的民眾，就能參加投票，投票地點包括除了12區公所及戶政事務所，部分捷運站、活動中心也設置固定投票地點，也可於網站（https://ivoting.taipei）投票。

台北市推動參與式預算，至今邁入第4年，據統計，各年度進入i-Voting程序的案件數，105年有66案、106年有76案、108年有49案；另外，108年首次加入「逕予執行」的類別，該年度共計42案，意即不用進入i-Voting程序，北市府就幫忙執行。

台北市社會局副局長許敏娟解釋，照理所有案子應進入i-Voting程序，但避免讓民眾等太久，能即時回應民意，較簡單的案子就列為「逕予執行」，市府用現有預算執行；是否衍伸不公平疑慮？許說，逕予執行需要經過審議，也要提案人同意。