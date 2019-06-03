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大學學費居全球第14！ 揹學貸畢業淪「月光族」

大台北華城社區遭建商斷水 水利局緊急設臨時供水站

2019-06-03 13:12聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市新店大台北華城的3個別墅社區及知名康橋中學，驚爆社區自來水加壓設施遭建商金主永柏公司上鎖，導致社區及學校從5月31日起爆發停水危機，康橋中學因此被迫停班，對此，新北市水利局表示，為確保市民用水權益，目前設置臨時供水站降低缺水影響，同時，將與永柏公司進行協調，盼維護居民用水的權益。

水利局表示，由於大台北華城社區內的自來水用戶加壓設施被土地所有人之一的永柏公司上鎖，導致居民及學校師生無水可用，新北市府從昨日起到今天上午與永柏公司連繫並展開協調，儘管該公司的態度強硬，強調不願權益被剝奪，但攸關民生基本用水的權益，市府將積極持續與該公司溝通。

為確保市民用水權益，水利局已指示區公所在各社區內設置多處的臨時工水站，並增加供水點以降低缺水影響，另外，水利局也研議在周邊的學校設置臨時抽水馬達與管線，以解決燃眉之急。

水利局表示，依照自來水法第61條之一規定，用戶使用自來水10年以上，該等土地便視為有地上權存在，在取得土地所有權前可為維護與更新，所以，大台北華城社區的住戶可以請求法院做出「使用權確認之訴」，主張有設施使用權，並要求恢復供水。

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