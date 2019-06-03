清水祖師暗訪遶境 淡水端午假期封城管制
新北市淡水區一年一度的清水巖祖師爺遶境活動，本周五、六端午假期將連續舉行2天，屆時主要市區道路全面管制，除了公務車輛，所有非市區住戶汽車一律禁止進入，所有公車一律改道行駛。
淡水警分局指出，遶境活動包含首日下午的「暗訪」，以及隔日整天的「平安遶境」。今年光是民俗陣頭便有42隊、約1萬2746人登記參加，預估朝香信徒、參觀民眾與遊客將高達數萬人次，屆時人（車）潮將嚴重衝擊道路交通。
因此將從6月7日（星期五）下午3時開始交管至翌日凌晨2時、隔天6月8日（星期六）從上午9時至午夜12時止。管制範圍涵蓋淡金路（登輝大道）以西、新春街與中山北路212巷口以南、中正路以東的淡水市區主要道路。
交管期間共設19處管制點，活動期間除彈性放行住戶、公務、救災救護、送貨車輛和Ubike，其餘車輛一律禁止進入市區。公車起迄站改設在捷運淡水站前廣場，淡金路將設6個臨時招呼站，隨招即停載客，各客運業者和捷運會在車廂和車站提供乘車資訊。
警方提醒，管制期間人車進入淡水區，請配合員警與工作人員指引改道，盡量利用大眾運輸系統，住戶如欲進入管制區，請出示身分證明文件。相關資訊可上淡水警分局官網http://www.tamsui.police.ntpc.gov.tw查詢。
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