清水祖師暗訪遶境 淡水端午假期封城管制

2019-06-03 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市淡水區一年一度的清水巖祖師爺遶境活動，本周五、六端午假期將連續舉行2天，屆時主要市區道路全面管制。圖／警方提供 分享 facebook

新北市淡水區一年一度的清水巖祖師爺遶境活動，本周五、六端午假期將連續舉行2天，屆時主要市區道路全面管制，除了公務車輛，所有非市區住戶汽車一律禁止進入，所有公車一律改道行駛。

淡水警分局指出，遶境活動包含首日下午的「暗訪」，以及隔日整天的「平安遶境」。今年光是民俗陣頭便有42隊、約1萬2746人登記參加，預估朝香信徒、參觀民眾與遊客將高達數萬人次，屆時人（車）潮將嚴重衝擊道路交通。

因此將從6月7日（星期五）下午3時開始交管至翌日凌晨2時、隔天6月8日（星期六）從上午9時至午夜12時止。管制範圍涵蓋淡金路（登輝大道）以西、新春街與中山北路212巷口以南、中正路以東的淡水市區主要道路。

交管期間共設19處管制點，活動期間除彈性放行住戶、公務、救災救護、送貨車輛和Ubike，其餘車輛一律禁止進入市區。公車起迄站改設在捷運淡水站前廣場，淡金路將設6個臨時招呼站，隨招即停載客，各客運業者和捷運會在車廂和車站提供乘車資訊。