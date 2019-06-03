大台北華城社區、康橋中學沒水可用 侯友宜：市府進行協調

2019-06-03 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



大台北華城社區、康橋中學等地，因自來水遭土地所有人之一永柏公司上鎖，出現市民及學校師生無水可用之事，新北市長侯友宜說，市府在第一時間請水利局、區公所進行協調，希望儘速解決糾紛。

侯友宜表示，市府在在法律上沒辦法有強制作為，這是私權糾紛，不過業者讓當地沒有辦法飲用水「是不對的」，希望業者要站在市民立場，如果暫時沒有，市府也會適時供應。