端午逛金山老街享折扣 賞蓮觀蹦火山海小旅行

2019-06-03 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



瑞午連假可到金山享受田園山海小旅行，區長陳國欽建議上午逛老街吃鴨肉享在地美食，下午遊清水農地賞蓮花，晚上前往中角灣沿岸咖啡車喝咖啡觀蹦火。圖／金山區公所提供 分享 facebook

為慶祝新北市政府設籍人口突破400萬人，金包里老街商圈店家在端午連假提供在地商家優惠折扣，金山區長陳國欽建議，上午逛老街吃鴨肉享在地美食，下午遊清水農地賞蓮花，晚上前往中角灣沿岸咖啡車喝咖啡觀蹦火，享受悠閒的金山田園山海小旅行。

金山商圈發展協會理事長蔡坤明說，金包里老街商圈推出一系列「感恩回饋月」活動，提供在地商家優惠，旅客只要到張貼有「新北友好市400+優惠商店」識別貼牌的攤位，即可詢問獲得優惠折扣(詳細資訊可參閱https://hrg.ntpc.gov.tw/specialoffer/)，吃飽喝足後，從老街還可續逛中山溫泉公園並慢步到獅頭山公園，在步道上欣賞秀麗的山海美景。

金山區區長陳國欽表示，在先前西伯利亞小白鶴停留清水農地期間，農業局輔導週邊農民進行無毒友善耕作，以提供小白鶴安全的採食環境，小白鶴離去後農民依然持續以此農法種植牡丹蓮花，牡丹蓮的花瓣有數十片至百片，因花朵碩大而狀似牡丹，故名為牡丹蓮，綻放的蓮花拍照起來美豔動人。

夜幕低垂，海上漁船的火光慢慢亮起，美不勝收，陳國欽說，每年6月至8月，金山是台灣唯一可以觀賞傳統「磺火捕魚」的季節，「蹦火仔」及金山八景之一的「磺港漁火」離岸不遠，於跳石及磺港岸邊即可觀看，趁著舒適的夜晚在中角海邊找一家咖啡車喝咖啡、賞漁火並享受涼夏的海風。