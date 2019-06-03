新莊地藏庵「日巡」開始！信徒湧進廟裡慶大眾爺聖誕
新北市新莊地藏庵大眾爺祭典「新莊大拜拜」進入第2天，繼昨日下午2點開始「暗訪」，遶行新莊到半夜後，並開始「日巡」遶境，由於今天也是大眾爺聖誕，因此，廟裡也湧進大批信徒，除了拜拜外，也來參加神尊過火儀式並吃平安麵保平安。
「小心往旁邊走喔，七爺八爺要來了！」新莊地藏庵一早就湧入大批人潮，不少信徒趁遶境前，先到廟裡拜拜、吃平安麵，等待午後「日巡」遶境。由於今日為大眾爺聖誕，除了三獻禮外，也開放民眾參加神尊過火儀式去霉運，此外，今明2天廟裡也會免費提供平安湯圓、炒麵、油飯等福食，讓信眾吃平安。
「昨天晚上沒體力跟（遶境），今天一大早就來了」住在新莊的朱姓婦人說，地藏庵非常靈驗，所以她逢年過節一定會來拜拜，今天大眾爺聖誕，所以她一早就來參拜，雖然沒有力氣一路跟著遶境，但會在旁邊觀看祝壽祭典。
新莊地藏庵主委林俊德表示，今（農曆5月2日）是大眾爺聖誕，今年新莊大拜拜的遶境路線包含北新莊各街道區域，並有來自各地超過40家宮廟上千人共襄盛舉，林俊德表示，「日巡」的主要目的是巡視地方，保佑民眾安寧，除了遶境外，廟方也會舉行祝壽祭典，恭祝大眾爺聖誕千秋。
留言