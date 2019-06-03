新莊地藏庵「日巡」開始！信徒湧進廟裡慶大眾爺聖誕

2019-06-03 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市新莊地藏庵大眾爺祭典「新莊大拜拜」進入第2天，並開始「日巡」遶境，由於今天也是大眾爺聖誕，因此，廟裡也湧進大批信徒。記者胡瑞玲／攝影 分享 facebook

新北市新莊地藏庵大眾爺祭典「新莊大拜拜」進入第2天，繼昨日下午2點開始「暗訪」，遶行新莊到半夜後，並開始「日巡」遶境，由於今天也是大眾爺聖誕，因此，廟裡也湧進大批信徒，除了拜拜外，也來參加神尊過火儀式並吃平安麵保平安。

「小心往旁邊走喔，七爺八爺要來了！」新莊地藏庵一早就湧入大批人潮，不少信徒趁遶境前，先到廟裡拜拜、吃平安麵，等待午後「日巡」遶境。由於今日為大眾爺聖誕，除了三獻禮外，也開放民眾參加神尊過火儀式去霉運，此外，今明2天廟裡也會免費提供平安湯圓、炒麵、油飯等福食，讓信眾吃平安。

「昨天晚上沒體力跟（遶境），今天一大早就來了」住在新莊的朱姓婦人說，地藏庵非常靈驗，所以她逢年過節一定會來拜拜，今天大眾爺聖誕，所以她一早就來參拜，雖然沒有力氣一路跟著遶境，但會在旁邊觀看祝壽祭典。