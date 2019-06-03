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改裝機車排氣管小心被罰 新北科技執法192騎士荷包失血

2019-06-03 07:41聯合報 記者施鴻基╱即時報導

都會社區的夜裡最吵的往往是人為噪音，呼嘯而過的機車，蓄意改裝排氣管傳出的噪音最是惱人，新北市環保局為有效遏止改裝機車噪音，運用科技執法，透過車牌辨識系統取締，5月就列管近3千輛機車，經過比對有192輛車再次被查出改裝未經認證的高噪音排氣管，環保局依違反噪音防制法直接開罰3000元。

為何要取締改裝排氣管的機車？環保局表示，環保署過去曾監測，機車改裝排氣管引發的噪音最高達115分貝，而救護車響起頂多20多分貝。

新北市環保局去年5月聯合市警局全力取締噪音改裝車和飆車行為，卻發現部分車主被攔下告發使用不合格噪音排氣管後，複檢時卻裝回原本合格的排氣管，企圖蒙混過關。今年5月進一步推動科技執法，以車牌辨識系統掃描街頭車輛，並以曾被檢舉或受檢的為對象。

新北環保局表示，去年到今年第一階段查獲近7100輛改裝非法排氣管車輛，都建檔進入辨識系統，第一個月就辨識其中2758輛，其中192輛排氣管又變更過，決定直接開罰。雖然街頭飆車和車輛呼嘯而過的情況已有改善，但局部地區依然有民眾持續檢舉。

目前環保局主要辨識目標是曾被取締或檢舉過的車輛，一旦通知車輛到檢，無論當時有無問題，監視器都會篩選出來，再經專人肉眼判斷有沒有改管，而新改裝部分，新增檢舉和路邊攔查都會持續執行，所以辨識目標也會持續增加。

部分車主曾抱怨他們的車輛雖改管，但未必有噪音，且用無聲音的畫面取締噪音並不公平。環保局則表示，車牌辨識主要目的是杜絕複檢作弊，如果車主認為改管確無噪音，可行政救濟。

新北警方聯合環保局攔檢改裝排氣管機車。圖／新北市政府提供
新北警方聯合環保局攔檢改裝排氣管機車。圖／新北市政府提供
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飆車族騎改裝機車引擎與排氣管，在深夜飆車、競速，噪音吵人。圖／報系資料照
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噪音車主

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