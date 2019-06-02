女消防員愛狗成痴 為興趣擔任控犬員

2019-06-02 16:53 中央社 新北2日電



新北市政府消防局特搜大隊搜救犬隊隊員賴冠潔，從小愛狗成痴，原本在警犬學校工作的她，考了2次才上榜成為消防員，她笑說特搜控犬得「人犬合一」，興趣結合工作才能成就專業。

今年30歲的賴冠潔，從小就愛狗成痴，家裡曾養過柴犬、拉布拉多、米格魯和米克斯等犬種，從小和動物一起長大的她個性善良、耐心十足，大學時念的雖然是應用日語系，畢業後卻一頭栽進「與狗為伍」的工作領域。

賴冠潔說，剛求職時，她在網路上看到民間一家警犬學校正在招聘訓練師，心中有了「把工作結合所愛」的想法，抱著姑且一試的心情投了履歷，沒想到竟被錄取，進入警犬學校擔任助理訓犬師，一待就是2年。

賴冠潔說，剛在警犬學校工作時，得面對大批的狼犬，有時候還得負責有行為問題的犬隻，並藉由分析牠們的脾氣、個性，矯正犬隻行為，工作內容複雜，但也讓她在犬隻訓練的專業上打了底子。

有一次因為因緣際會，與新北市政府消防局的特搜控犬員接觸，照顧大批代訓的搜救犬，也因此對這份工作有了嚮往，就此投考消防人員特考，花了2年時間成功考取年特班，前年結訓分發到新北市消防局汐止分隊擔任消防員後，在去年9月順利轉調到搜救犬隊當控犬員。

賴冠潔笑說，比起在警犬學校訓犬，在特搜犬隊學到的東西更深入，她目前搭配的搜救犬「木蘭」，是才11個月大的母拉布拉多，明年將報考國際搜救犬組織IRO瓦礫堆搜索初級搜救犬認證，目前正在積極訓練中，未來希望能幫助更多的人。