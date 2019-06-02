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台南T-bike租借第200萬人次誕生 送他一輛他以後免借了

2019-06-02 15:16聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南公共自行車租賃系統T-bike2017年開辦以來，第200萬租借人次產生，是成大學生陳嘉謙，他今天獲得市政府贈送自行車一輛，不過不是希望他以後不用再租T-bike，而是希望他響應低碳生活。

為響應聯合國「體育促進發展與和平」的「世界自行車日」，台南市政府交通局於今天舉辦台南市自行車日活動，與共襄盛舉的市民朋友一起騎自行車認識南區鹽埕地區的人文歷史，市長黃偉哲也在活動中感謝奇美集團捐贈T-Bike日新國小站點，也呼籲企業界能踴躍捐贈租賃站，共同打造低碳城市。

黃偉哲表示，台南市是行政院核定南部唯一的低碳示範城市，市政府除規畫台南自行車（T-Bike）租賃系統，並已建置62處T-Bike站，今年再追加30站，將服務範圍擴大至溪北地區，同時，全面推廣BBW (Bus、Bike、Walk) 低碳輕旅行，除符合自行車日概念外，亦落實低碳城市的市政目標。

黃偉哲表示日新國小這一站是由副議長特助莊玉珠，與明亮里蘇三柱里長、鹽埕里王文坤里長居中牽線，幫市府向奇美實業許春華董事長爭取182萬元的捐款，並以回饋鄉里的方式指定設置在日新國小，還捐贈32台T-bike。

交通局長林炎成指出，世界自行車日是由聯合國大會於 2018 年決議訂定，全球陸陸續續有許多國家及城市響應。台南是個適合優閒過日子的好地方，逛台南，利用T-Bike在充滿古意的城市中悠閒地逛著，是認識台南最棒的方式，所以台南市也支持聯合國大會的決議並且配合推廣。

  

台南市長黃偉哲（左）頒贈一輛T-Bike特仕車給第200萬人次租借人陳嘉謙。圖/...
台南市長黃偉哲（左）頒贈一輛T-Bike特仕車給第200萬人次租借人陳嘉謙。圖/交通局提供
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奇美實業集團捐贈T-Bike日新國小租賃站，市長黃偉哲（中）公開表揚。圖/交通局...
奇美實業集團捐贈T-Bike日新國小租賃站，市長黃偉哲（中）公開表揚。圖/交通局提供
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台南市響應聯合國「世界自行車日」騎T-Bike遊鹽埕。圖/交通局提供
台南市響應聯合國「世界自行車日」騎T-Bike遊鹽埕。圖/交通局提供
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