新北美力嘉年華開跑 侯友宜轉扭蛋害羞獲「愛情」

2019-06-02 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市美力嘉年華今在市民廣場熱鬧登場！今年以「愛美麗的藝想世界」為主題，共有68種動靜態攤位及行動美術館。新北市長侯友宜表示，讓藝術課程跨出學校，透過互動的平台，讓孩子們充滿創造力、欣賞力跟表演力，有一天可跨到國際舞台，「讓全台灣看得見我們新北市孩子的夢，市政府要來幫孩子築夢。」

今年嘉年華集結新北各學校、社區大學等，擺設68個動靜態攤位及行動美術館，現場大小朋友興奮地爭相體驗人體彩繪、編髮、人物速寫等多元藝術。侯友宜參觀其中的「Niki的心靈城堡」行動美術館，還體驗扭蛋活動，轉出鶯歌工商學生製作的「愛情」木雕御守，他害羞地說，「市民就是我的愛情。」

侯友宜表示，今天孩子們從學校走到戶外，讓他們的藝術作品能讓別人看到，新北市的技職孩子們，表現的都最亮麗，希望他們慢慢地從地方舞台到全國舞台，甚至有一天跨到國際舞台，跟國際名師站在一個國際大舞台上，讓全台灣看得見。

活動現場集結多元藝術，其中「愛美星球區」結合技職教育，由技職學生現場人體彩繪、簡易編髮與人物速寫；「愛玩星球區」、「愛現星球區」規畫多元豐富的DIY手作與藝術體驗活動；「愛秀星球區」則有新北市音樂舞蹈學生團隊現場演出。