茶鄉媽祖遶境再登場 護佑深坑、石碇、坪林茶農保平安

2019-06-02 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市深坑、石碇、坪林等地區，每5年定期從臺北關渡宮迎請二媽至當地遶境1個月，象徵協助茶農除蟲鎮煞。圖／新北市民政局提供 分享 facebook

睽違已久的茶鄉媽祖遶境再登場！新北市深坑、石碇、坪林等地區，每5年定期從臺北關渡宮迎請二媽至當地遶境1個月，象徵協助茶農除蟲鎮煞。今（2）日關渡二媽在深坑慈聖宮展開遶境，民政局長柯慶忠前往參拜，與信眾一同感受茶鄉特有的迎媽祖文化。

柯慶忠表示，每年臺灣各地有許多媽祖遶境活動，深坑、石碇、坪林等山區，結合在地茶鄉特色舉辦五年一次的關渡媽祖遶境，每次農曆4月29日由深坑開始出巡，之後依深坑、石碇、坪林的順序連續遶境一個月，在農曆5月29日熱鬧結束，至今已有140年歷史，是茶鄉最具特色的宗教活動。

深坑區長劉新民表示，5年一度的茶鄉媽祖活動是深坑、石碇及坪林三區固定的慶典，今年由深坑慈聖宮開始遶境，關渡媽將帶領信眾在深坑、石碇及坪林等各里內的大街小巷不斷繞行，並參仿清領時期神轎繞行茶園、稻田。所到之處，家家戶戶設香案祭拜熱情相迎，街道擠爆人潮。

劉新民說，在光緒年間，崩山（現今石碇彭山里）地區，先民耕作的農稼發生稻熱病、蝗害，茶葉也受災，當地就到關渡迎請二媽前來鎮煞驅蟲，後來災害果然消失無蹤。崩山居民為感念神恩，並迎台北關渡宮媽祖分靈建石碇彭山天后宮，從此定期恭迎關渡二媽遶境深坑、石碇及坪林。