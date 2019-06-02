剩下200餘輛oBike 台北市明天拖吊完畢

2019-06-02 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



無樁式共享自行車oBike進駐國內，違停亂象頻傳，除了APP已下架、民眾無法租車，台北市政府決定視為棄置車處理，誓言「看到一輛拖一輛」，讓oBike趕緊從台北市街頭消失；台北市交通局今天表示，根據民政、警政系統回報清單，目前掌握的oBike剩下約200餘輛，預計明天拖吊完畢。

台北市交通局長陳學台日前於市議會表示，北市府從今年3、4月就已經聯絡不上oBike團隊，現在也已無法繼續提供服務，所以路上的oBike現在一律當棄置車，看到一輛拖一輛，預計5月底清除完畢，首要目標希望讓oBike趕快消失台北市道路上。

關於oBike拖吊進度，交通局今天表示，初估目前已拖吊5000餘輛oBike，根據回報清單，目前待拖吊的oBike約200餘輛，預計明天清完，至於oBike欠繳的拖吊費、保管費，後續將按照行政程序追討。

另外，北市府今年通過「台北市共享運具經營業管理辦法」，交通局指出，若oBike公司未來仍打算營運，應於8月15日前提出營運計畫，包含車輛調度、維修計畫，且投放的車最少2000輛。