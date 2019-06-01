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父子檔一起畢業 博士高中校長黃國峰將獲生死學碩士

2019-06-01 21:27聯合報 記者謝恩得╱即時報導

南華大學今天下午4點舉行107學年度畢業典禮，今年有對父子檔攜手畢業，苗栗高中校長黃國峰已是工業教育博士，即將畢業於生死學系碩士班（生死學組），他更將報考喪禮服務技術士證照。

黃國峰的兒子黃龍生就讀生死學系，勤奮向學，已取得乙、丙級喪禮服務技術士證照，在實習期間更獲實習單位留任，畢業即就業。畢業典禮上，黃國峰亦代表畢業生家長致詞，對南華大學辦學相當肯定，不僅推薦學生就讀，也將兒子送到南華學習，看到兒子在優質的學習環境成長，自己也在兩年前報考生死系碩士班，進行跨領域的深造。

另外，獲得「勤奮向學獎」的毛秀玲是產品與室內設計學系碩士，雖是重度聽障生，完成大學學業後仍攻讀研所繼續深造，她靠著樂觀的態度，堅強的毅力取得碩士學位。在研究所期間，曾獲2018台灣工藝競賽「創意設計組」入選，作品更在北中南新光三越的「工藝之夢特展」展覽。

南華大學今年畢業生共有1332位，大學部1060位、碩士班269位以及博士班3位，同時頒發學行卓越獎、境外生學行卓越獎、社團貢獻獎、服務學習菁英獎、勤奮向學獎。校長林聰明主持並為畢業生代表撥穗，今年家長參與近千人，現場座無虛席，場面非常溫馨熱絡。

黃國峰（右）是現任苗栗高中校長，工業教育博士，兒子黃龍生（左）就讀生死學系，已取...
黃國峰（右）是現任苗栗高中校長，工業教育博士，兒子黃龍生（左）就讀生死學系，已取得乙、丙級喪禮服務技術士證照，校長林聰明（中）祝賀他們。圖／南華大學提供
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曾獲全球熱愛生命獎學金的重度聽障生毛秀玲（右），畢業典禮獲「勤奮向學獎」，左是校...
曾獲全球熱愛生命獎學金的重度聽障生毛秀玲（右），畢業典禮獲「勤奮向學獎」，左是校長林聰明。圖／南華大學提供
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畢業典禮同时頒發學行卓越獎、境外生學行卓越獎、社團貢獻獎、服務學習菁英獎、勤奮向...
畢業典禮同时頒發學行卓越獎、境外生學行卓越獎、社團貢獻獎、服務學習菁英獎、勤奮向學獎等五項獎項。圖／南華大學提供
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南華大學實習
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