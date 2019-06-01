父子檔一起畢業 博士高中校長黃國峰將獲生死學碩士

2019-06-01 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



南華大學今天下午4點舉行107學年度畢業典禮，今年有對父子檔攜手畢業，苗栗高中校長黃國峰已是工業教育博士，即將畢業於生死學系碩士班（生死學組），他更將報考喪禮服務技術士證照。

黃國峰的兒子黃龍生就讀生死學系，勤奮向學，已取得乙、丙級喪禮服務技術士證照，在實習期間更獲實習單位留任，畢業即就業。畢業典禮上，黃國峰亦代表畢業生家長致詞，對南華大學辦學相當肯定，不僅推薦學生就讀，也將兒子送到南華學習，看到兒子在優質的學習環境成長，自己也在兩年前報考生死系碩士班，進行跨領域的深造。

另外，獲得「勤奮向學獎」的毛秀玲是產品與室內設計學系碩士，雖是重度聽障生，完成大學學業後仍攻讀研所繼續深造，她靠著樂觀的態度，堅強的毅力取得碩士學位。在研究所期間，曾獲2018台灣工藝競賽「創意設計組」入選，作品更在北中南新光三越的「工藝之夢特展」展覽。