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新北好茶上市 賣出百萬冠軍茶

2019-06-01 21:25聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市政府農業局今天在坪林茶葉博物館舉辦拍賣會，獲獎今年春茶比賽特等獎的包種茶以1斤100萬元拍賣賣出，現場還有一日茶農體驗、河岸音樂會、老街市集和手作DIY等豐富活動，還有機會品嘗到百萬冠軍包種茶。

在今天的活動中，集結新北市優秀製茶師及各界茶葉愛好者，除了出席本年度春茶比賽頒獎典禮，也來到現場搶標「新北百萬冠軍包種茶」。最後由蔡龍銓以1斤100萬元的價格，得標冠軍包種茶。

蔡龍銓表示，坪林包種茶相當出名，這也是侯友宜市長上任後產出的第一批冠軍包種茶，相當吸引人來搶標，也聽說特等獎已被訂購一空，只剩這1斤，也要相當感謝其他好手的承讓，才有機會把特等茶抱回家，得標的茶葉半斤提供給現場的貴賓一同品嘗，另外半斤贈送給侯市長做紀念。

新北市長侯友宜表示，新北市是全台灣文山包種最大產區，不論產量、品質、技術，都是全國之冠。茶農們連續8年為新北市爭光，抱回「全國部分發酵茶製茶技術競賽」冠軍，顯示新北製茶技術與品質是正港的真功夫，北市府的責任就是要幫助農民生活，透過拍賣這次春季的特等茶，能給我們的特等獎茶農鼓勵鼓勵，也希望能提高我們文山包種茶的價值。

農業局表示，今年坪林冠軍茶鄉將在6月1、2、8、9日連續2個周末在坪林茶業博物館旁有豐富的遊程，包含一日茶農體驗、河岸音樂會、老街市集和手作DIY遊程，更千萬不能錯過一嚐1斤100萬的特等包種茶，每日上午10點到下午4點(10時、12時、14時、16時)，在展售會場有茶師奉上百萬冠軍包種茶，名額有限喔!這次也推出了「冠軍茶鄉旅遊地圖」各類秘境景點全都收錄在地圖中，只要手持著地圖就能輕鬆走讀坪林，邀請民眾來坪林品茶食、呷茶、欣賞各式表演，細品新北包種茶的美好滋味。相關訊息可上農業局網站查詢(http://www.agriculture.ntpc.gov.tw/)。

農業局表示，今年坪林冠軍茶鄉將在6月1、2、8、9日連續2個周末在坪林茶業博物館...
農業局表示，今年坪林冠軍茶鄉將在6月1、2、8、9日連續2個周末在坪林茶業博物館旁有豐富的遊程，包含一日茶農體驗、河岸音樂會、老街市集和手作DIY遊程，更千萬不能錯過一嚐1斤100萬的特等包種茶。圖／新北市農業局提供
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在今天的活動中，集結新北市優秀製茶師及各界茶葉愛好者，除了出席本年度春茶比賽頒獎...
在今天的活動中，集結新北市優秀製茶師及各界茶葉愛好者，除了出席本年度春茶比賽頒獎典禮，也來到現場搶標「新北百萬冠軍包種茶」。最後由蔡龍銓以1斤100萬元的價格，得標冠軍包種茶。圖／新北市農業局提供
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坪林侯友宜
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