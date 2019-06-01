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「吳子嘉催出挺韓人潮」 藍議員：黨內初選結果形同出爐

將成立愛心大平台 謝政達：將媒合愛心協助弱勢

2019-06-01 19:52聯合報 記者施鴻基╱即時報導

端午節將屆，淡水區關懷弱勢協會、新北市志願服務協會和台灣環保協會今天不約而同綁粽送給弱勢家庭，並致贈千元禮金及物資，希望他們能夠快樂過端午。副市長謝政達說，6月將成立「好日子愛心大平台」，未來將媒合更多善心人士和圓夢英雄，一起幫助弱勢。

淡水區關懷弱勢協會連11年辦「慶端午送愛心」活動，志工幫忙包粽子、義剪，馬偕義診，家樂福小磚頭愛心守護提供每戶700元購物禮券，也有愛心衣物可取用。新北副市長謝政達、社會局長張錦麗、淡水區長巫宗仁、石門區長林俊宏和淡水里長聯誼會長邱美津等人到場致意。

創會理事長、市議員蔡錦賢說，淡水、三芝、石門獨居老人等弱勢者700戶，每年協會都在過年、端節和中秋3大節日送愛心，也感謝淡水一信、淡水區農會、救國團、馬偕醫院和企業界友人共襄盛舉。

新北市志願服務協會和台灣環保協會各自動員數百名志工，合力包素粽、肉粽上萬顆，致贈新北市實物銀行，再轉贈弱勢家庭度端午佳節。

北志協和新莊元亨寺台北講堂合辦傳粽千里邁入第7年，協會理事長劉素枝說，今年動員三重農會等20個志願服務團隊、600名志工共同參與，共包2萬4000顆素粽，最遠將送3500顆到花蓮。

法師釋會常說，市長侯友宜去年選舉期間參加包粽，自嘲粽子包得像飯糰。謝政達則笑著說，他包的粽子一定比侯友宜正點，眾人會心一笑。

蘆洲台灣環保協會也由市議員李翁月娥媒合，第11年辦「粽愛傳香、關懷弱勢族群」活動，大批志工在蘆洲忠義廟前合包1萬顆肉粽，其中2000顆捐贈給新北市實物銀行轉贈弱勢家庭。

社會局長張錦麗說，各界捐贈的粽子將由社福中心分送到弱勢家庭，共享五月粽香。

志工們包粽子致贈弱勢家庭。圖／社會局提供
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志工們包粽子致贈弱勢家庭。圖／社會局提供
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淡水愛心
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