親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北市府喬蛋風暴
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「為中華民國不惜粉身碎骨」 韓國瑜宣示願承擔2020重任

淨灘撿到瓶中信簡體字寫「國家機密 」 疑大陸海漂來台

2019-06-01 17:49聯合報 記者游明煌╱即時報導

淨灘志工今天上午在新北市萬里下寮海灘淨灘時，發現一支「瓶中信」，研判是從大陸隨著海流漂了3個月到達台灣，大陸品牌的礦泉水寶特瓶裡面裝了一張紙條，用簡體字打印，標示是一封舉報信，指大陸偵查衛星被骸客入侵，陳信助說，不管寫什麼，出現在不該出現的地方就是「垃圾」，將送到海大海廢基地「參展」。

陳信助組動手愛台灣志工團，5年多來發動上百場場淨灘，動員上萬人次清除北海岸、基隆、東北角沿岸海漂垃圾。他平常賣海產維生，一有空就四處勘查海岸，動員志工淨灘，曾發現多隻海龜死在岸邊，當場目擊海龜死狀，發現肚內很多塑膠袋，更讓他決定這條路一直走下去。

他收集了各式各樣的海漂垃圾，有來自日本佛像，大陸的飲料，還有充氣娃娃、神主牌等，什麼都有，見證了各種塑膠對海洋的危害，並在海大成立海廢基地，展示各式各樣的海廢收藏品，成為教育民眾認識海廢的重要據點。

陳信助等志工今天上午到新北市萬里下寮海灘淨灘，他說，今天第3支瓶中信入手，是團員王文評撿到的，這是王撿到的第2支瓶中信。陳信助表示，好笑的是，這應該是對岸大陸飄來的，裡面的寫 日期是2019年3月15日，瓶子是大陸常見的農夫牌礦泉水，但有奇怪的味道，晾乾幾天再送去海大海廢基地「參展」。

這支瓶中信內容裡面裝了一張紙條，用簡體字打印，標題寫著這是一封舉報信，指大陸偵查衛星被骸客入侵，被以楊某某為首的黑客集團攻破操作密碼，非法盜用已6年多，目前衛星部隊還不知道，此衛星屬國家重大機密等。

淨灘志工今天上午在新北市萬里下寮海灘淨灘時，發現一支「瓶中信」。圖／陳信助提供
淨灘志工今天上午在新北市萬里下寮海灘淨灘時，發現一支「瓶中信」。圖／陳信助提供
分享
淨灘志工今天上午在新北市萬里下寮海灘淨灘時，發現一支「瓶中信」。圖／陳信助提供
淨灘志工今天上午在新北市萬里下寮海灘淨灘時，發現一支「瓶中信」。圖／陳信助提供
分享
淨灘志工今天上午在新北市萬里下寮海灘淨灘時，發現一支「瓶中信」。圖／陳信助提供
淨灘志工今天上午在新北市萬里下寮海灘淨灘時，發現一支「瓶中信」。圖／陳信助提供
分享

淨灘中信
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

影╱新北有線電視體育頻道今凌晨斷訊 20萬用戶受影響

2019-06-01 16:26

捷運民汐線「盲腸說」 柯文哲：中央應該出面整合

2019-06-01 14:12

暑期青春專案啟動 樹林警方開始擴大臨檢目標

2019-06-01 13:42

師大夜市住戶出動升降車抗議：堅決反對住三特

2019-06-01 12:34

淨化暑期治安 永和警區域聯防擴大臨檢

2019-06-01 12:33

不再具優良條件 675公頃大柑園特農解編一般農業區

2019-06-01 12:24

柯文哲和網紅北投登高挑戰 腦力測驗最後竟敗給「五月天」

2019-06-01 11:42

北北基宜首長淡蘭百年古道大會師 邁向國際化最後拼圖

2019-06-01 11:21

七代做好茶 百萬冠軍茶王在坪林

2019-06-01 08:02

美食新天地／丘比手作土司… 超高CP值早午餐

2019-05-31 23:54

管理條例還在等… 校園菸品氾濫 侯友宜：盡快送審

2019-05-31 23:47

民汐線／學者：有助汐止、港湖交通紓解

2019-05-31 23:44

FUN暑假！北市推455項活動及營隊

2019-05-31 23:31

民汐線／侯友宜：台北的盲腸 是新北的動脈

2019-05-31 23:30

民汐線拖15年 柯文哲：那條等於盲腸，沒有用

2019-05-31 23:23

捷運站周邊都更容積優惠 侯友宜：10月會全數納入

2019-05-31 22:59

美食新天地／帕卡遜音樂、餐飲 下午茶紓壓

2019-05-31 22:35

柯文哲指民生汐止線是「盲腸」 李永萍批：柯才是盲腸市長

2019-05-31 20:01

東北角風管處35週年慶 作家對談人文地理

2019-05-31 19:22

遠東中心走過25年 照片展回顧歷史足跡

2019-05-31 19:22

金山財神廟關懷長輩 送粽到托老中心

2019-05-31 19:21

石門富基里包粽大賽 長輩、新住民各出奇招

2019-05-31 19:20

柯文哲批汐止民生線是盲腸 新北議員：想割盲腸回台大

2019-05-31 17:07

北市要蓋便宜公宅？北市府內有討論

2019-05-31 16:57

柯文哲談民生汐止線：那條等於盲腸 沒有用

2019-05-31 15:44

萬華福民平宅改建 議員喊加碼至500戶

2019-05-31 15:38

新北大柑園地區 特農調整一般農

2019-05-31 14:39

新北隨袋徵收創雙贏 垃圾減量且民眾省錢

2019-05-31 14:39

柯文哲怒被竊聽 林洲民：熱烈對話 無關竊聽

2019-05-31 14:39

新北敬老卡擴大使用 6月1日起可搭雙北捷運

2019-05-31 14:39

移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬

2019-05-21 12:10

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01
看更多

熱門文章

館長自爆也有私生子？「苗栗議員、年紀很大」

2019-06-01 10:06

桃園新街溪出海口滿滿廢棄物 網友：以為到未開發國家

2019-06-01 10:49

腸病毒疫情進入高峰期 花蓮9校停班停課

2019-05-31 19:24

合歡山天坑吞沒道路 大雨攪局最快今晚搶通

2019-06-01 10:44

苗縣議員與館長互槓校方婉拒60萬 館長：言出必行照樣捐

2019-06-01 00:45

大量土石崩落衝進住家 老人睡夢中驚醒差點逃不出

2019-06-01 08:05

柯文哲指民生汐止線是「盲腸」 李永萍批：柯才是盲腸市長

2019-05-31 20:01

新北議員陳明義會勘林口塞車問題 建議設立體化交流道

2019-05-31 21:30

扯...5千萬蓋豐原人行橋 結構有問題再花3千萬補強

2019-05-31 22:25

「逾3分鐘拍照開罰」桃園抓違停 今起擴大科技執法

2019-05-31 23:25

國民黨中央接管花蓮立委初選 6月中旬全民調決定人選

2019-05-31 18:47

苗縣救災車當縣長座車 議員批：不要沒錢幫基層換裝備

2019-05-31 20:27

廈門五通新碼頭6月3日啟用 提早70分鐘報到

2019-06-01 08:06

加好友有機會免費吃早餐 五星飯店「徵友」中

2019-06-01 13:42

新竹香山公園全新啟用 特色遊具吸引小朋友搶先體驗

2019-06-01 17:05

FUN暑假！北市推455項活動及營隊

2019-05-31 23:31

茶改場百年日式宿舍 變身桃園第一座茶文化故事館

2019-06-01 12:04

基隆市運動會今登場 1200名選手競賽笑聲不斷

2019-06-01 13:58

捷運民汐線「盲腸說」 柯文哲：中央應該出面整合

2019-06-01 14:12

嘉義城隍廟神尊遭竊 警方7天找回

2019-06-01 12:24

淨灘撿到瓶中信簡體字寫「國家機密 」 疑大陸海漂來台

2019-06-01 17:49

北北基宜首長淡蘭百年古道大會師 邁向國際化最後拼圖

2019-06-01 11:21

高雄分署聯合拍賣 精品包下殺2折 重頭戲是雙B豪華房車

2019-06-01 09:01

雲林50個社區活化PK賽 爭奪25萬元營造獎金

2019-06-01 15:48

中信金融管理學院首屆生畢業 「百分百畢業即就業」

2019-06-01 13:43

家長搶報夏令營 天還沒亮就排隊

2019-06-01 12:22

柯文哲動手拔礁溪溫泉空心菜 允諾幫小農行銷優質農產

2019-06-01 10:05

新莊大拜拜登場 義消分隊首邀「白沙屯媽祖」駐駕

2019-06-01 12:38

喜迎小三通將破2千萬人次 今加碼送大禮

2019-06-01 12:55

師大夜市住戶出動升降車抗議：堅決反對住三特

2019-06-01 12:34

台東知本光電案 卡大地布族人投票同意通過

2019-06-01 13:38

不顧民汐線 李永萍：柯文哲自己才是盲腸市長

2019-05-31 19:51

七代做好茶 百萬冠軍茶王在坪林

2019-06-01 08:02

高雄茄萣海洋專區 三中心同步動工

2019-05-31 23:57

彰化縣長王惠美接機 喜迎奪世界冠軍的曲棍球小將

2019-05-31 21:01

仁愛曲冰橋淤積與橋面同高 地方矛頭指向武界壩

2019-05-31 22:27

柯文哲和網紅北投登高挑戰 腦力測驗最後竟敗給「五月天」

2019-06-01 11:42

新北光雕蝶戀季到周日 蘆洲阿勃勒明接檔

2019-05-30 23:17

民汐線／學者：有助汐止、港湖交通紓解

2019-05-31 23:44

民汐線／侯友宜：台北的盲腸 是新北的動脈

2019-05-31 23:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top