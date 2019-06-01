淨灘撿到瓶中信簡體字寫「國家機密 」 疑大陸海漂來台

2019-06-01 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



淨灘志工今天上午在新北市萬里下寮海灘淨灘時，發現一支「瓶中信」，研判是從大陸隨著海流漂了3個月到達台灣，大陸品牌的礦泉水寶特瓶裡面裝了一張紙條，用簡體字打印，標示是一封舉報信，指大陸偵查衛星被骸客入侵，陳信助說，不管寫什麼，出現在不該出現的地方就是「垃圾」，將送到海大海廢基地「參展」。

陳信助組動手愛台灣志工團，5年多來發動上百場場淨灘，動員上萬人次清除北海岸、基隆、東北角沿岸海漂垃圾。他平常賣海產維生，一有空就四處勘查海岸，動員志工淨灘，曾發現多隻海龜死在岸邊，當場目擊海龜死狀，發現肚內很多塑膠袋，更讓他決定這條路一直走下去。

他收集了各式各樣的海漂垃圾，有來自日本佛像，大陸的飲料，還有充氣娃娃、神主牌等，什麼都有，見證了各種塑膠對海洋的危害，並在海大成立海廢基地，展示各式各樣的海廢收藏品，成為教育民眾認識海廢的重要據點。

陳信助等志工今天上午到新北市萬里下寮海灘淨灘，他說，今天第3支瓶中信入手，是團員王文評撿到的，這是王撿到的第2支瓶中信。陳信助表示，好笑的是，這應該是對岸大陸飄來的，裡面的寫 日期是2019年3月15日，瓶子是大陸常見的農夫牌礦泉水，但有奇怪的味道，晾乾幾天再送去海大海廢基地「參展」。