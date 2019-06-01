影╱新北有線電視體育頻道今凌晨斷訊 20萬用戶受影響

2019-06-01 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市有線電視頻道大豐、台灣數位寬頻等2家有線電視公司發生頻道授權爭議事件，導致「Eleven Sports 1體育台」從今天凌晨起遭斷訊，新北市新聞局表示，已通知業者依規定提供同質性替代頻道及退費補償措施。如未在限期內處理，最高可裁罰300萬元；業者表示，已依循管道提出替代方案與補償措施。

新北市新聞局表示，國家通訊傳播委員會 NCC在5月22、23、30日邀請雙方協商，也告知業者，應依照定型化契約等規定，提供收視戶同質性替代頻道或退費補償措施，並經NCC核准後，將異動情形，於異動前5日跑馬告知收視戶，但截止6/1日斷訊前尚未收到大豐提供的替代方案與補償措施。

新北市新聞局指出，目前總計約20萬用戶受到影響，依照有線廣播法第53條，系統經營者有損害訂戶權益情事，主管機關得令系統經營者限期改善，也可依有電廣播法第63條，裁罰6萬至300萬罰鍰，為維護收視戶權益，新聞局後續將依法處理。

大豐有線電視受訪時聲明，「Eleven Sports體育台」從今年起要求提高授權金，且漲幅超乎預期，在NCC居間協調後，原在5月初達成法定下架程序繼續提供訊號的書面協議，但卻在今天凌晨被迫斷訊。