綠委要求打通淡水新市一路 新北市府：請找營建署

2019-06-01 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



立法委員呂孫綾今要求新北市府應盡速打通新市一路二段。她說，淡海新市鎮發展快，交通量大，新市一路有一段、三段，卻沒二段，民眾出入須繞路很不便。市府工務局指淡海新市鎮開發案由內政部營建署負責，市府僅維護管理，且當地屬農業區不宜開路，建議她向營建署了解情況。

要求開路地區有呂氏家族土地。但呂孫綾辦公室表示，呂氏宗親傳承12代，呂子昌、呂孫綾只是其中之一支，即使開發範圍中有呂家族土地，也未必由呂子昌父女持分，何況道路設計也未必會經過呂家土地。

市府工務局表示，當地屬農業區，未變更為道路用地前前不宜開路，地主曾提出區段徵收和市地重劃等建議方案，不希望採一般徵收，建議呂孫綾可向開發單位營建署了解開發缘由。

工務局表示，淡海新市鎮目前仍由內政部營建署開發中，新市鎮產業進駐、人口就業、就學、就養也能為市府帶來良好前景，樂見呂孫綾和市府共同齊心努力，積極督責淡海新市鎮完成開發。

呂孫綾說，新市一路二段長期無法開闢，今年4月淡水區6名里長聯名向新北市府和她陳情，請求開闢二段道路。但市府5月8日未經任何溝通、說明、了解，逕以2016年可行性評估結論回復「現階段開闢之急迫性低」、「將待當地確有交通需求時，再行研議相關闢建事宜」，讓在地民眾不解且失望。

她說，隨淡海新市鎮近年快速發展，淡水區已成為全新北市人口成長極快的區域；淡江大橋完成後，淡水交通流量將更大，開通新市一路二段將是全區交通網絡完整銜接的最後一哩路。新北市府拿2016年的評估結論回復，根本不負責任，也缺乏專業性，更無視在地廣大民意。

呂孫綾說，新市一路二段遲遲無法開通，不僅使淡海新市鎮居民交通不便，也讓新市鎮南端交通網絡缺少重要部分，導致新市鎮和淡水市區都市計畫無法接軌，嚴重影響淡水地區整體發展。「一條簡單的道路遲遲無法開通，讓民眾對政府施政能力、信心大打折扣。」