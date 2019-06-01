師大夜市住戶出動升降車抗議：堅決反對住三特

2019-06-01 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



師大居民出動升降車高掛「堅決反對住三特」布條。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook 台北市著名的師大夜市，在前市長郝龍斌時期，住戶抗議商圈影響生活品質，市府祭出罰單，非法餐廳紛紛關門，商圈也逐漸沒落。近期市府為了振興商圈，都發局提出有條件放寬，將師大周邊三里改為著三特區，讓5公尺以上巷弄取得該街廓50%以上住戶同意即可申請就地合法。居民表達強烈抗議，今天上午在師大路115號前出動升降車，高掛「堅決反對住三特」布條，批評柯市府強度關山，透過布條呼籲居民「起來，捍衛家園的時刻到了」。

郝龍斌任內，居民抗爭主張根據土管法，當地就是住三住宅區，而非商業區；依規定，「住三區」內的商家須臨接6公尺寬道路，餐飲業更須臨接8公尺以上道路。

但師大商圈巷弄多為6公尺以下，不少餐飲業無法申請合法，在居民要求油煙、噪音、路霸退出住宅區，將安寧生活空間還給居民後，市府強硬開罰，引來業者反彈。

台北市長柯文哲5年前承諾要協助居民與商家取得平衡，都市發展局日前提出有條件放寬方案，將師大商圈8公尺以下、5公尺以上街道，北到泰順街38巷，南至師大路135巷區域，從第三種住宅區變更為「住三（特）」。

一旦經北市都審會大會通過，店家只要能夠取得各自街廓內50％住戶同意書，即可申請就地合法，僅限地面1樓與地下1樓，而該區最窄小的街道，是寬度僅5.45公尺的雲和街，若申請變更通過即可做多元商用。

居民李小姐表示，市府打算一個街廓、一個街廓分區取得居民同意，等同讓住宅區和商業區穿插，她「堅決反對把師大周邊的文教區變成商業區的住三（特）」 。

居民楊先生表示，他在這住32年了，也見證了師大業師和住三居民共存共榮，師大夜市從沒沒落，住民也沒有要將商一（特）商家趕出去，因此堅決反對文商協會處心積慮要將住三改為住三（特），擴大商圈3到4倍，把噪音、汙染、菸害侵入住三居民的生活，要求柯市長維護居住正義，堅決反對將住三變更為住三（特）。

台北市大安區古風里長孔憲娟指出，師大文商協會向市府提案，將師大三里劃為住三（特），但其中僅有90多戶陳情表示贊成，另有近755戶沒表達意見，根本不知情，因此質疑市府態度強硬，完全沒跟里內溝通。