淨化暑期治安 永和警區域聯防擴大臨檢

2019-06-01 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



暑假期間將至，為防制街頭暴力，保護青少年避免遭受毒害，斷絕治安汙染源，淨化社會治安，展現警察打擊犯罪決心，永和警分局昨晚9時起執行區域聯防「擴大臨檢」，針對轄內KTV、PUB、網咖及汽車旅館等易滋事場所加強臨檢，並在轄區重要聯絡道路及聯絡台北市交通橋梁要道，共同執行區域聯合路檢、盤查勤務，以淨化暑前青少年成長環境。

警方表示，執行區域聯防「擴大臨檢」將以強制作為處理鬥毆案件，如發生街頭鬥毆事件，一接獲民眾報案，立即調度優勢警力，指派幹部到場指揮，遇有現行犯，以強制力逮捕，或依警察職權行使法帶回駐地管束，以即時消弭鬥毆現場；另涉案人若已逃離現場，立即調閱監視錄影畫面，以車追人，通知相關人到案說明，防止後續報復行為。如對傷害等不提告案，仍依社會秩序維護法究辦，情節重大者報請檢察官指揮偵辦，以違反刑法傷害、毀損、聚眾鬥毆等罪，移送地檢署偵辦。

永和警分局也針對轄區KTV、PUB、網咖及汽車旅館等特定營業場所業者加強宣導約制，要求自主安全管理，內部不得有販毒、槍擊或鬥毆情事；外部不准有圍事、酒客、尋仇者打架滋事，破壞車輛、公共建築物等情，倘業者未盡配合致發生販毒、槍擊、鬥毆滋事等情事，警方將採取強勢作為，將該店家列為治安要點，採重點式、密集式臨檢，並函請市府主管機關實施第三方警政作為。且對街頭暴力知識分子，全面建檔列管分析，包括曾經參與的暴力分子、共犯，有無幫派背景，加強蒐證以組織犯罪查辦，以有效遏止街頭暴力案件發生；另對毒品查緝則以人為中心追緝毒品源頭，以量為目標消弭毒品存在。