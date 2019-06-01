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不再具優良條件 675公頃大柑園特農解編一般農業區

2019-06-01 12:24聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

遍及新北市樹林、三峽及鶯歌的「大柑園」特定農業區，5月30日由內政部區域計畫委員會審議通過，調整為一般農業區，將正式結束38年的特農區，土地面積超過675公頃，共含約7950筆土地。面對農地可能變成工廠的質疑，新北市地政局編定管制科長黎志偉表示，從特農調整為一般，但仍「農地農用」，地政局會把關變更程序。

內政部2017年推動「非都市土地使用分區圖及編定各種使用地作業須知」，新北市提出泰山農地重畫區、三峽麥仔園及大柑園3地從特農區調整為一般農業區。77公頃的泰山及120公頃的麥仔園，已分別在去年12月及今年2月調整。

黎志偉表示，新北市在1981年2月，就依區域計畫法編定管制非都市土地，將面積25公頃以上、且80%以上屬農業使用的優良農地畫為「特定農業區」，包括泰山農地重畫區、麥仔園及大柑園地區，不過因為都市擴張等因素，該地不符合優良農地條件。

針對農地解編，一名王姓地主表示，期待解編已經很久，他在當地有豬場，申請冷凍庫5、6年都不通過，現在應可重新申請了。不過，也有當地居民觀察，當地多年前就有財團在養地，如果之後變工廠，恐怕跟政府以後想推樂活農業背道而馳。

黎志偉表示，從特定農業區調整為一般農業區仍是「農地農用」，不得任意做非農使用；他說，特農區管制確實較嚴格，不過一般農業區要做其他使用，也是要經過合法變更程序。

地政局表示，大柑園案後續在接獲內政部核准函後，將接續辦理公告、通知及地籍異動作業。 大柑園鄰近樹三鶯都市化程度較高區域，周遭環境、土質、水源等逐漸變化，土地多閒置未耕，尚在耕作者則多屬零星低度雜作，確已不具畫設為特定農業區的條件。特定農業區調整為一般農業區後，讓土地更具彈性的合法變更使用。

遍及新北市樹林、三峽及鶯歌的「大柑園」特定農業區及三峽「麥仔園」特農區。圖／取自...
遍及新北市樹林、三峽及鶯歌的「大柑園」特定農業區及三峽「麥仔園」特農區。圖／取自地政局官網
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