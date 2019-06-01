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北北基宜首長淡蘭百年古道大會師 邁向國際化最後拼圖

2019-06-01 11:21聯合報 記者戴永華╱即時報導

連續第四年的淡蘭百年山徑大會師，2019台灣步道日「淡蘭x國際」活動今天移師宜蘭外澳舉行，北北基宜4縣市首長及中央部會官員出席，更有來自日本宮城縣11位議員組團前來參與，締結姐妹步道，讓淡蘭古道會師走向國際化。

淡蘭百年山徑在行政院國家級綠道政策支持下，已成為一條足以代表北台灣自然人文地景的長距離國家級綠道，每年北北基宜4縣市大會師，今年輪到最後一個縣市由宜蘭縣舉辦。

主辦的台灣千里步道協會執行長周聖心表示，「步道」是超越國界世界的共通語言，前3年的淡蘭古道大會師在北北基舉辦，今年因日本宮城縣有偶來步道，特別邀請國際友人前來參與，將成為淡蘭百年山徑第一條締結友好結盟的國際步道，見證淡蘭國家級綠道與世界接軌，向世界宣傳台灣獨特的步道生態及人文美景。

地主宜蘭縣長林姿妙以流利的日語歡迎致詞。縣政府表示，淡蘭百年山徑是早期先民往返噶瑪蘭廳及淡水廳的重要孔道，不僅保留重要的歷史文化記憶，也極具教育及旅遊觀光潛力。此次縣府與千里步道協會特別選在淡蘭中路宜蘭端重要節點「外澳」辦理活動，未來縣府也將針對淡蘭百年山徑宜蘭端路網進行整體規畫及行銷，為跨縣市路網拼上重要的一塊拼圖。

柯文哲說，台北市政府在歷經一年多的努力，已完成了台北淡蘭文化徑的研究調查和定線工作，明年將輪到台北市再次擔任爐主，歡迎大家明年步道日淡蘭會師一起重返淡蘭路網文化歷史意義的起點─剝皮寮；未來台北市也將持續以手作步道方式整理台北市境內所轄的淡蘭山徑。

新北市長侯友宜表示，新北市已完成全市淡蘭主線的規畫，去年不僅完成淡蘭北路啟用，也設計識別意象、建置主題網站、出版北路筆記書，未來新北市會陸續修復中路及南路，重現淡蘭的原貌，成為一條傲視國際的長距離步道。

大會師後大家共同走向步道，基隆市今天由副市長代表參加。淡蘭百年山徑健行活動，分別由千里步道、藍天登山隊、羅東社大、外澳社區發展協會及蘭陽博物館，除了響應第六屆台灣步道日，也帶領民眾健行淡蘭百年山徑，感受淡蘭山海之美。

北北基宜首長淡蘭百年古道大會師，今年第四年最後輪到由宜蘭縣舉辦， 柯文哲、林姿妙...
北北基宜首長淡蘭百年古道大會師，今年第四年最後輪到由宜蘭縣舉辦， 柯文哲、林姿妙與侯友宜共同行走步道。 記者戴永華/攝影
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北北基宜首長淡蘭百年古道大會師，今年第四年最後輪到由宜蘭縣舉辦， 柯文哲、林姿妙...
北北基宜首長淡蘭百年古道大會師，今年第四年最後輪到由宜蘭縣舉辦， 柯文哲、林姿妙與侯友宜共同行走步道。 記者戴永華/攝影
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北北基宜首長淡蘭百年古道大會師，今年第四年最後輪到由宜蘭縣舉辦，邀請日本宮城縣友...
北北基宜首長淡蘭百年古道大會師，今年第四年最後輪到由宜蘭縣舉辦，邀請日本宮城縣友人參加，與偶來步道締結為姊妹的步道，讓淡蘭綠道推向國際化。 記者戴永華/攝影
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侯友宜行政院
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