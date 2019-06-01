柯文哲和網紅北投登高挑戰 腦力測驗最後竟敗給「五月天」

2019-06-01 11:42 聯合新聞網 綜合報導



台北市長柯文哲(中)與Youtuber比比內內一起挑戰登高活動。 圖／Taipei Walker提供 分享 facebook 6月1日是台灣步道登山日，為推廣台北大縱走，台北市長柯文哲與YouTuber比比內內一起挑戰台北縱走，柯P除了爬山外，還要接受「腦力挑戰」，但一路過關斬將的他，最後卻敗在「五月天主唱」，久久無法作答，還一起吃了北投市場的排隊美食，柯P全部吃光光，自嘲吃飯幾乎沒有廚餘。

Taipei Walker特別與台北市觀傳局、大地處一同挑戰《北投登高腳力戰》，平日勤於市政的市長柯文哲，這次除了帶頭爬山外，還要接受YouTuber比比內內的腦力挑戰，3月曾接受「西區考柯」考驗的他，這次要加碼接受「北投考柯」，題目從北投最具代表性的景點、溫泉、巷仔內美食，到北投酒家菜、那卡西文化等；一路過關斬將的柯P，當被問到住在北投的名人題時，毫不考慮的說出「張學良、張琪」2位深具時代感的人物，現場頓時一片安靜，比比更是滿臉問號，內內隨即暗示市長：「有一個比較近代、很有名的人住北投，市長在跨年晚會唱過他的歌。」柯P秒答：「五月天！」但問起五月天的主唱是誰時，柯P又陷入沉思，久久無法作答。

圖／Taipei Walker提供 分享 facebook

過關後，三人一起到北投市場品嚐排隊美食「矮仔財滷肉飯」和「高記茶莊」的紅茶，素有節儉美德的柯P，不管是喝紅茶還是吃滷肉飯，都一定要吃得很乾淨。柯P更自嘲：「我吃飯幾乎沒有廚餘，那個連狗看一看都沒有機會；台北市一天廚餘有170噸，你們都太浪費了！」

飽足一頓後，柯P及比內三人開始影片的重頭戲「登高」，從硫磺谷出發，走到中正山登山口，再到終點中正山觀景台，最後以三人「啾咪」照成功畫下句點，「台北大縱走」活動鼓勵民眾登山，也別忘了和拓印字合照，集滿「台、北、東、西、南、北、大、縱、走、壯、遊、去」12字，就可以通過認證，獲得大地處頒發的限定運動毛巾1條，目前已有1400人挑戰成功，喜歡運動的人也趕快跟上吧！ 想知道「台北大縱走」的步道路線及12字拓印柱的位置請上台北市大地處（官網），活動即日起至108年09月16日止。

影片由Taipei Walker授權