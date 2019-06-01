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大量土石崩落衝進住家 老人睡夢中驚醒差點逃不出

七代做好茶 百萬冠軍茶王在坪林

2019-06-01 08:02聯合報 記者江婉儀╱即時報導

陳源德表示，目前「源德茶園」年產約3000斤，主要集中春、秋、冬主要生產包種茶，...
陳源德表示，目前「源德茶園」年產約3000斤，主要集中春、秋、冬主要生產包種茶，夏季則是製作蜜香紅茶及東方美人茶，每年一到產季茶葉都是供不應求，北部的產量雖不及南部，但品質表現絕不差。圖／新北市農業局提供
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「新北好茶—春季文山包種茶比賽」結果日前出爐，坪林區源德茶園第六代經營人陳源德從眾參賽者中脫穎而出，勇奪特等獎殊榮。陳源德表示，製茶學問大，種茶很大一部分是靠老天賞臉，不同天氣做出來的茶，差異很大，一壺好茶要靠天時、地利、人和相輔相成。

新北市坪林水德里的「源德茶園」從清代開始就是種茶世家，目前已傳承至第七代，源德茶園今年是「新北好茶—春季包種茶比賽」的大贏家，一家人包辦了比賽前3名，從特等到頭等獎都榜上有名。

64年次陳宥達，是源德茶園第七代經營者，陳宥達高中畢業時，跑到台北成衣批發業打拼，1年多後，選擇返鄉跟著爸爸學做茶，接手不在他人生規畫中的家傳製茶業，一做就是20多年。

陳宥達表示，回家有機會深入學習，傳承一門技術，比在都市中當一個漂泊的異鄉人踏實多了。回鄉製茶20多年也獲獎無數，在104年榮獲「全國製茶技術競賽」冠軍、106年獲得「新北好茶－春季包種茶比賽」特等獎；爸爸陳源德也在100年的新北好茶冬季包種茶比賽獲得特等獎，可以說是冠軍世家。

陳源德表示，目前「源德茶園」年產約3000斤，主要集中春、秋、冬主要生產包種茶，夏季則是製作蜜香紅茶及東方美人茶，每年一到產季茶葉都是供不應求，北部的產量雖不及南部，但品質表現絕不差。

「新北好茶－春季文山包種茶比賽」結果日前出爐，由坪林區源德茶園第6代經營人陳源德...
「新北好茶－春季文山包種茶比賽」結果日前出爐，由坪林區源德茶園第6代經營人陳源德從眾參賽者中脫穎而出，勇奪特等獎殊榮。圖／新北市農業局提供
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坪林
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