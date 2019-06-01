親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北市府喬蛋風暴
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

2019更生音樂祭西門登場 更生人樂隊開場吸引百人

2019-06-01 02:08聯合報 記者李隆揆╱即時報導

北市檢警及更生保護會等單位昨天共同舉辦2019更生音樂祭暨犯罪預防宣導活動，主辦單位邀請台北監獄樂隊等樂團到場演出，並設攤宣導犯罪預防概念，吸引上百名民眾參與活動。

台北市萬華分局警方表示，為在「六三禁煙節」及「青春專案」前戲加強治安維護工作，此次配合財團法人台灣更生保護會台北分會及台北地檢署，於萬華區漢中街派出所前廣場舉辦2019更生音樂會活動；會場舞台進行音樂表演及波麗士新衣介紹，並設攤宣傳犯防概念，讓社會大眾正視青少年犯罪、濫用藥物、酒駕、交通安全等問題，強化高齡反詐、婦幼安全、防竊聽等犯防意識。警方也提供大型男女警充氣布偶、重型警用機車、超大頭帽供民眾拍照。

其中，負責開場的樂團台北監獄管樂隊備受矚目，彩排期間就吸引上百人觀看。教誨師蘇俊忠說，北監樂隊成立於2010年，由受刑人組成，目前共有15名成員，有拉丁、爵士、流行樂等曲風，昨日到場的其餘樂隊中，有些還是從北監樂隊「畢業」的成員，自組樂隊在外演出。

北監樂隊昨天正式演出時，成員戴著面具登場，在演奏完曲目後，一起脫下面具感性表示，「面具就像過去，我們要摘下面具，重新面對新的人生」，頓時博得現場來賓與民眾熱烈鼓掌。

主辦單位邀請台北監獄樂隊等樂團到場演出。記者李隆揆／攝影
主辦單位邀請台北監獄樂隊等樂團到場演出。記者李隆揆／攝影
分享
負責開場的樂團台北監獄管樂隊在戒護下上台。記者李隆揆／攝影
負責開場的樂團台北監獄管樂隊在戒護下上台。記者李隆揆／攝影
分享
警方提供大型男女警充氣布偶、重型警用機車、超大頭帽供民眾拍照。記者李隆揆／攝影
警方提供大型男女警充氣布偶、重型警用機車、超大頭帽供民眾拍照。記者李隆揆／攝影
分享

樂團北市監獄
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

美食新天地／丘比手作土司… 超高CP值早午餐

2019-05-31 23:54

管理條例還在等… 校園菸品氾濫 侯友宜：盡快送審

2019-05-31 23:47

民汐線／學者：有助汐止、港湖交通紓解

2019-05-31 23:44

FUN暑假！北市推455項活動及營隊

2019-05-31 23:31

民汐線／侯友宜：台北的盲腸 是新北的動脈

2019-05-31 23:30

捷運站周邊都更容積優惠 侯友宜：10月會全數納入

2019-05-31 22:59

美食新天地／帕卡遜音樂、餐飲 下午茶紓壓

2019-05-31 22:35

柯文哲指民生汐止線是「盲腸」 李永萍批：柯才是盲腸市長

2019-05-31 20:01

東北角風管處35週年慶 作家對談人文地理

2019-05-31 19:22

遠東中心走過25年 照片展回顧歷史足跡

2019-05-31 19:22

金山財神廟關懷長輩 送粽到托老中心

2019-05-31 19:21

石門富基里包粽大賽 長輩、新住民各出奇招

2019-05-31 19:20

柯文哲批汐止民生線是盲腸 新北議員：想割盲腸回台大

2019-05-31 17:07

北市要蓋便宜公宅？北市府內有討論

2019-05-31 16:57

柯文哲談民生汐止線：那條等於盲腸 沒有用

2019-05-31 15:44

萬華福民平宅改建 議員喊加碼至500戶

2019-05-31 15:38

新北大柑園地區 特農調整一般農

2019-05-31 14:39

新北隨袋徵收創雙贏 垃圾減量且民眾省錢

2019-05-31 14:39

柯文哲怒被竊聽 林洲民：熱烈對話 無關竊聽

2019-05-31 14:39

新北敬老卡擴大使用 6月1日起可搭雙北捷運

2019-05-31 14:39

新北市「大臺北都會公園」 榮獲2019全球卓越建設獎肯定

2019-05-31 11:52

校園內電子菸成毒品入門 新北議員要求市府更主動管制

2019-05-31 11:11

子弟兵勤上節目 柯文哲挨酸養名嘴團

2019-05-31 00:03

議員憂核廠在活火山旁 侯友宜：沒有核安沒有一切

2019-05-30 23:59

金山老街 明起增20車位

2019-05-30 23:57

回頭借款還捷運救命錢 北市府「借高還低」

2019-05-30 23:57

公有市場歐付寶成效不彰 侯友宜：該調整就調整

2019-05-30 23:24

義廚巧手藝 醜蔬果變5星級料理 長者讚好吃

2019-05-30 23:09

侯友宜承諾 獎勵老人共餐 最慢10月上路

2019-05-30 23:06

移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬

2019-05-21 12:10

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01
看更多

熱門文章

柯文哲談民生汐止線：那條等於盲腸 沒有用

2019-05-31 15:44

柯文哲怒「被竊聽」！林洲民打臉：熱烈對話 無關竊聽

2019-05-31 08:27

「竊聽我辭職！」 簡舒培嗆柯文哲：如非竊聽你退出政壇嗎

2019-05-31 15:00

喬蛋錄音柯P爆怒 藍議員：首次支持柯市府別息事寧人

2019-05-31 08:29

違規停車小心挨罰！桃園6月起擴大科技執法

2019-05-31 14:21

簡舒培控「喬蛋」 柯文哲怒嗆：新潮流不倒 台灣不會好

2019-05-31 13:08

動物彩繪列車回來了！6月3日停靠通霄 送白沙屯媽小神衣

2019-05-31 08:05

吳子嘉要幫出50萬 讓苗縣議員鄭聚然叫館長「爸爸」

2019-05-31 11:16

豐原人行橋完工卻不開放 再花3000萬補強結構？

2019-05-31 14:46

喬蛋錄音自保者不只1人？ 簡舒培：我保證錄音絕非竊聽

2019-05-31 12:56

睽違20年！斗六到草嶺公車復駛 可隨招隨停、預約搭車

2019-05-31 11:49

高市教育局長言詞氣哭女議員 韓國瑜和議長趕緊緩頰

2019-05-31 15:27

陳其邁：大林蒲遷村案最快下周核定 全力與高市府合作

2019-05-31 11:48

影／蒸汽火車來宜蘭 市長卻要套圈圈

2019-05-31 12:04

柯文哲批汐止民生線是盲腸 新北議員：想割盲腸回台大

2019-05-31 17:07

基隆濱海風景特定區首家民宿成立 屋頂可拍色彩屋

2019-05-31 14:51

嘉義市府人事新異動 副市長、都發處長最慢7月底上任

2019-05-31 16:20

250元補習班發票兌中千萬元 黃敏惠祝賀沾喜氣

2019-05-31 10:46

警察嚴肅聯合勤教秒變生日會 分局長被讚接地氣

2019-05-31 09:29

柯文哲指民生汐止線是「盲腸」 李永萍批：柯才是盲腸市長

2019-05-31 20:01

路基流失 翠峰派出所到合歡山雙向禁止通行

2019-05-31 10:41

花蓮市區公園爆「蟲蟲危機」 紅星椿象讓人頭皮發麻

2019-05-31 12:12

影／嗆簡舒培錄音檔抹黑 柯文哲：我坦蕩蕩沒拿錢

2019-05-31 11:35

宜蘭平均10人有1人患糖尿病 6月免掛號費篩檢

2019-05-31 09:29

喬蛋錄音／綠議員要求做會議紀錄公開上網 柯文哲2字回應

2019-05-31 15:01

重現百年前木造桃園火車站 建築模型大師將封刀

2019-05-31 08:07

大台南公車「橘11-1」上路 麻豆直達台南省30分

2019-05-31 17:33

新竹單親爸猝死留14歲獨子 男幫募款辦後事遭質疑

2019-05-31 14:42

腸病毒疫情進入高峰期 花蓮9校停班停課

2019-05-31 19:24

宜蘭聯合拍賣6月4日登場 從鐘乳石到透天厝都有

2019-05-31 09:49

國民黨屏東縣黨部「起死回生」 立委初選作業下周公告

2019-05-31 14:22

國民黨中央接管花蓮立委初選 6月中旬全民調決定人選

2019-05-31 18:47

再多走幾趟吧！80歲的宜蘭橋 7月拆除走入歷史

2019-05-31 09:16

爆「喬蛋」錄音帶 簡舒培：會議應不只一場

2019-05-31 09:52

苗縣救災車當縣長座車 議員批：不要沒錢幫基層換裝備

2019-05-31 20:27

民調烏龍的痛宋瑋莉最懂 基隆立委初選不做這件事

2019-05-31 14:19

29歲製月琴師組牽亡歌團 總統：不會讓你們孤單

2019-05-31 13:29

苗縣議員與館長互槓校方婉拒60萬 館長：言出必行照樣捐

2019-06-01 00:45

苗縣藍營議員與館長互槓 60萬捐款南庄國中婉拒

2019-05-31 17:17

新北市「大臺北都會公園」 榮獲2019全球卓越建設獎肯定

2019-05-31 11:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top