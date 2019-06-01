2019更生音樂祭西門登場 更生人樂隊開場吸引百人

2019-06-01 02:08 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市檢警及更生保護會等單位昨天共同舉辦2019更生音樂祭暨犯罪預防宣導活動，主辦單位邀請台北監獄樂隊等樂團到場演出，並設攤宣導犯罪預防概念，吸引上百名民眾參與活動。

台北市萬華分局警方表示，為在「六三禁煙節」及「青春專案」前戲加強治安維護工作，此次配合財團法人台灣更生保護會台北分會及台北地檢署，於萬華區漢中街派出所前廣場舉辦2019更生音樂會活動；會場舞台進行音樂表演及波麗士新衣介紹，並設攤宣傳犯防概念，讓社會大眾正視青少年犯罪、濫用藥物、酒駕、交通安全等問題，強化高齡反詐、婦幼安全、防竊聽等犯防意識。警方也提供大型男女警充氣布偶、重型警用機車、超大頭帽供民眾拍照。

其中，負責開場的樂團台北監獄管樂隊備受矚目，彩排期間就吸引上百人觀看。教誨師蘇俊忠說，北監樂隊成立於2010年，由受刑人組成，目前共有15名成員，有拉丁、爵士、流行樂等曲風，昨日到場的其餘樂隊中，有些還是從北監樂隊「畢業」的成員，自組樂隊在外演出。