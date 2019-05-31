柯文哲指民生汐止線是「盲腸」 李永萍批：柯才是盲腸市長

2019-05-31 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天在市政總質詢上，被議員詢問對於捷運民生汐止線的看法，柯文哲脫口而出「是盲腸」、「沒有用」。國民黨新北市第十二選區立委參選人李永萍在臉書痛批，「柯P自己才是盲腸市長！」，完全是天龍國裡的天龍人，傲慢自私，以自我為中心，不知苦民所苦，完全不能體會汐止人塞車之苦，這種人憑什麼選總統？

李永萍在臉書上說，汐止20幾萬市民對捷運民生汐止線苦苦期待多年，本來報院程序進行到快要露出曙光，柯文哲上任後，卻改了路線導致延宕，今天竟然脫口說出 「汐民線是盲腸、沒有用」，甚至還說要等10年後，台北市所有環狀線全部蓋完才來處理「汐民線」，真是太超過、太過份。

李永萍批評，柯文哲上任4年多來，台北市政亂成一團，毫無建樹，政務官跟事務官苦不堪言，重大投資不僅是0，而且還紛紛逃離，柯文哲自己根本才是「盲腸市長」！割掉毫不可惜，台北市政還可能會變好。

李永萍主張2點：1、民生汐止線主辦權，要火速由台北市捷運局轉移至新北市捷運局，不能讓汐止人平順交通的未來，葬送在盲腸市長柯P手中！2、請交通部站出來，主動關切汐止民生線進度，並訂出明確建設時程表，給汐止人一個交待。