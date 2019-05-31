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不顧民汐線 李永萍：柯文哲自己才是盲腸市長

2019-05-31 19:51聯合報 記者吳淑君╱即時報導

關係汐止20多萬市民塞車之苦的捷運民生汐止線，柯文哲市長今天脫口而出「是盲腸」、「沒有用」，立委參選人李永萍痛批，柯P自己才是盲腸市長，不知苦民所苦，完全不顧汐止人之苦，「這種人憑什麼選總統？」

李永萍在臉書p0文指出，汐止二十幾萬市民對捷運民生汐止線苦苦期待多年，本來報院程序進行到快要露出曙光了，柯P一上來卻改了路線導致延宕，今天竟然還脫口說出真心話：「汐民線是盲腸、沒有用」，真是孰可忍、孰不可忍！

柯Ｐ甚至還說要等10年後台北市所有環狀線全部蓋完才來處理民隙線，真是太超過、太過份了！「汐止人，你為什麼不生氣！？」

李永萍指出，身為台北市前副市長，眼見柯P上任4年多來，台北市政亂成一團，毫無建樹，政務官跟事務官苦不堪言，重大投資不僅是0，而且還紛紛逃離，真的是讓她痛心，好好一個台北市變成這樣，柯P自己根本才是「盲腸市長」，割掉毫不可惜，台北市政才根本有可能會變好。

她主張，一、民生汐止線的主辦權，要火速由台北市捷運局轉移至新北市捷運局，不能讓汐止人平順交通的未來，葬送在「肓腸市長」柯P 的手中。

二、請交通部站出來，主動關切汐止民生線的進度，並訂出明確建設時程表，給汐止人一個交待。

她一定會配合新北市侯友宜市長並結合藍營立委、双北市議員好朋友們，矢志讓民生汐止線早日蓋出來。

李永萍痛批柯P，才是盲腸市長。圖／李永萍提供
李永萍痛批柯P，才是盲腸市長。圖／李永萍提供
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柯P捷運柯文哲
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