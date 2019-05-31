暑假孩子做什麼？爸媽想破頭 北市推455項活動

2019-05-31 19:39 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



暑假前父母最頭痛的就是如何幫孩子安排豐富的暑期生活，北市於108年度暑期提供多達約455項青少年暑期休閒育樂活動及夏令營，各項活動配合各校規劃期程，從4月起陸續開放報名。

台北市教育局今年暑假提供青少年學子六大類暑期活動，包括體育競賽、技能研習、服務公益、知性藝文、休閒活動以及其他類別，總共455項的活動及營隊，預計將會有超過30萬人次的高中職、國中及國小生共同參與。

今年還有比較特殊的職涯探索體驗營，如台大學生社團「職掘服務社」的一日體驗營，每個孩子參加一梯次就可體驗到3種不同的職涯探索。首先體驗機器人，利用樂高積木的形式創作出不同功能、可做出不同動作的機器人，接著體驗表演藝術，透過肢體展現情緒，最後則是體驗花卉藝術，將多肉植物設計成自己喜歡的模樣，同時了解植栽特性。

今年還首度與「浪犬博士」合作辦理「來和校犬混一天」暑期營隊，透過與福安國中校犬互動，帶領學生深入認識如何與狗狗相處。營隊課程從食衣住行入手，包括如何為狗狗選擇健康安全的食物、如何定期清潔狗毛保養狗狗皮膚、如何注意狗狗的居家環境與安全、如何正確與狗狗互動使彼此感覺舒適等。

此外，抱石運動近年也相當熱門，北市除了Y17攀岩場，各區運動中心也設有抱石館。北市信義運動中心陳姓抱石教練建議，國小學童以學習抱石為主為佳，攀岩需要穿吊帶由教練一個帶一個練習，其他小朋友就會在旁發呆，抱石則可同時讓許多孩子上場，底下軟墊也可保護他的安全。

陳教練表示，抱石運動會訓練兒童的手眼協調，也對細部肌肉發展有益，不光訓練到手指，為了在牆上保持平衡，腳尖施力，也會平均用到小腿和大腿的肌肉，全身肌肉會長得比較均勻，他也建議，小朋友比較適合到運動中心學習抱石運動，因為運動中心的抱石館設計是針對全齡的民眾而非選手。